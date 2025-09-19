El presidente de Rusia, Vladímir Putin, llegó este viernes a la provincia de Perm, donde visitó una planta de producción militar. En el lugar, felicitó a los trabajadores con motivo del Día del Armero e informó sobre los avances en materia de armamento.

Destacó que la producción de ciertos tipos de armamento ha aumentado significativamente en los últimos años, precisando que, en algunos casos, el incremento ha sido de varios puntos porcentuales, llegando incluso a multiplicarse por 30 en determinados productos.

En su visita a Perm, también dio palabras de reconocimiento a los trabajadores de la planta y les recordó que convertir a las Fuerzas Armadas rusas en una entidad "independiente y confiable" es imposible sin su apoyo y esfuerzo.

"Los últimos años han sido un entorno completamente diferente. Ahora todo está restablecido, todo funciona. Y espero y confío en que estos eventos relacionados con la operación militar especial pasarán. Pero la demanda de unas fuerzas armadas modernas no terminará con esto. Al contrario, seguiremos desarrollando las fuerzas armadas", aseguró el mandatario.

Previamente, esta semana, Putin asistió a los ejercicios militares Západ-2025, donde inspeccionó el equipamiento militar, las armas y la tecnología que participaron en las maniobras.

Noticia al Día / RT