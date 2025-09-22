Putin: Rusia es capaz de responder a cualquier amenaza

Rusia es capaz de responder a cualquier amenaza estratégica, y no con palabras, sino con medidas militares y técnicas, afirmó este lunes el presidente del país, Vladímir Putin.

Durante una reunión con miembros del Consejo de Seguridad de Rusia, el mandatario abordó la necesidad de salvaguardar los intereses nacionales ante el deterioro de la estabilidad estratégica mundial.

"No debería haber ninguna duda de que Rusia es capaz de responder a cualquier amenaza existente y emergente, y responder no con palabras, sino con medidas militares y técnicas", aseguró.

"Ejemplo de ello es nuestra decisión de abandonar la moratoria unilateral sobre el despliegue de misiles terrestres de alcance medio y corto. Se trata de un paso obligado, dictado por la necesidad de responder adecuadamente a los programas de despliegue en Europa y la región de Asia-Pacífico de armas estadounidenses y otros fabricantes occidentales, lo que amenaza directamente la seguridad de Rusia", agregó.

"No tenemos interés en aumentar la tensión"

Además, el jefe de Estado manifestó que los planes de Rusia para fortalecer su capacidad de defensa se basan en "el entorno mundial cambiante" y se están aplicando "plena y oportunamente". "Confiamos en la fiabilidad y eficacia de nuestras fuerzas nacionales de disuasión, pero al mismo tiempo no tenemos ningún interés en aumentar aún más las tensiones y desencadenar una carrera armamentística", precisó.

En este contexto, recalcó que Moscú siempre ha procedido y sigue procediendo, de preferencia y de manera prioritaria, según "los métodos políticos y diplomáticos" para mantener la paz internacional sobre la base de los principios de "igualdad, indivisibilidad de la seguridad y consideración recíproca de los intereses".

Asimismo, Putin denunció que la situación en materia de estabilidad estratégica "sigue deteriorándose" como resultado de una combinación de factores negativos que agravan los riesgos existentes y nuevos para el orden estratégico. "Los cimientos de las relaciones constructivas y la cooperación práctica entre los Estados poseedores de armas nucleares se han visto sustancialmente socavados por las medidas bastante destructivas adoptadas anteriormente por países occidentales", señaló.

El líder ruso destacó que los múltiples problemas que han surgido en la esfera estratégica desde inicios del siglo XXI están vinculados a "las acciones destructivas" de Occidente, así como a sus "desestabilizadoras concepciones doctrinales" y programas técnico-militares "tendientes a socavar la paridad global" en búsqueda de la superioridad absoluta.

Noticia al Día / RT