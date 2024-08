Reacciones de la comunidad mundial a la detención de Pável Dúrov, fundador de Telegram

La detención en Francia de Pável Dúrov, fundador de Telegram, en un aeropuerto de París ha causado indignación entre la opinión pública y provocado una oleada de discursos en apoyo del empresario y de la libertad de expresión.

Uno de los primeros en reaccionar a la detención del empresario fue el periodista Tucker Carlson, que había entrevistado a Dúrov unos meses antes.

Según Carlson, la detención de Dúrov en Francia es una advertencia "para cualquier propietario de una plataforma que se niegue a censurar la verdad a instancias de gobiernos y agencias de inteligencia", afirmó, advirtiendo que "la oscuridad desciende rápidamente sobre el mundo antes libre".

El empresario Elon Musk también se pronunció a favor de liberar al fundador de Telegram. El propietario de X compartió en la red social un fragmento de la entrevista que Dúrov concedió el pasado abril a Tucker Carlson, acompañado del ‘hashtag’ #FreePavel (#PávelLibre).

Además, Musk, refiriéndose a la detención, ironizó sobre el futuro de la libertad de expresión en Europa. "POV: Es el año 2030 en Europa y te están ejecutando por darle un ‘like’ a un meme", escribió el jefe de X en un tuit.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reaccionó a la detención de Dúrov diciendo que esto no habría ocurrido en su país. "El Salvador no solo es el país más seguro del hemisferio occidental, sino que también le garantizamos que no le detendrán, censurarán ni embargarán sus bienes por ejercer su derecho a la libertad de expresión", afirmó.

El fundador de la criptomoneda Ethereum, Vitálik Buterin, también pinta un futuro sombrío para las comunicaciones en Europa.

"Ya he criticado a Telegram antes por no ser serio con el cifrado. Pero (teniendo en cuenta la información disponible hasta ahora: la acusación solo es, al parecer, ser "no moderado" y no ceder los datos de la gente), esto pinta muy mal y es preocupante para el futuro del software y la libertad de las comunicaciones en Europa", escribió el empresario en su cuenta de X.

Por su parte, Kim Dotcom, creador de Megaupload, ha acusado a las autoridades francesas de atentar contra la libertad de expresión. "Los servicios de inteligencia occidentales quieren acceder a los mensajes privados de Telegram. Según los medios franceses, Dúrov podría enfrentarse a 20 años de cárcel si no coopera", señaló Dotcom.

Asimismo, el famoso programador Edward Snowden, que ya se había enfrentado anteriormente a presiones de los servicios de inteligencia, se pronunció en apoyo de Durov y criticó la actuación de las fuerzas del orden francesas.

"Me sorprende y entristece profundamente que Macron haya descendido al nivel de tomar rehenes como medio para acceder a comunicaciones privadas. No solo rebaja a Francia, sino al mundo", afirmó Snowden.

Noticia al Día/RT