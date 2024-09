Al menos 51 personas murieron y otras 17 resultaron heridas como consecuencia de una explosión ocurrida en la noche del sábado 21-sept en una mina de carbón de la ciudad de Tabas, en la provincia iraní de Jorasán del Sur, informó este domingo 22-sept la agencia Mehr.

Los servicios de emergencia fueron enviados inmediatamente al lugar del estallido y actualmente están realizando los trabajos de operación de rescate.

De acuerdo con la agencia Tasnim, varios mineros estarían atrapados en el interior de la mina. La explosión, que ocurrió en dos bloques de la mina, fue provocada por la acumulación de gas metano.

BREAKING At least 28 dead in Iran coal mine blast: state TV pic.twitter.com/tAw4TPLO3Q

— Guy Elster (@guyelster) September 22, 2024.



Al menos 51 trabajadores se asfixiaron debido a la liberación de metano y monóxido de carbono, aunque se espera que el número de muertos aumente debido a las difíciles condiciones para realizar las operaciones de rescate, explicó a la agencia IRNA Mohammad Ali Akhondi, director general del departamento provincial de gestión de crisis.

"La realidad es que es una tarea difícil rescatar a los heridos desde una profundidad de 700 metros en diagonal y 250 metros en vertical bajo tierra", agregó. Al momento del accidente había 69 trabajadores en ambos bloques de la mina.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, expresó sus condolencias por el incidente en sus redes sociales. "La noticia del incidente en la mina de Tabas es muy dolorosa e impactante. Ofrezco mis más sinceras condolencias a los compatriotas que perdieron a sus seres queridos en este incidente y me considero un compañero en su dolor", señaló el mandatario, quien recalcó que los ministros de Trabajo y Seguridad fueron enviados a Tabas con el fin de "investigar y abordar el asunto".

Noticia al Día/RT