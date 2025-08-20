Rusia entregó al régimen de Kiev mil cuerpos de soldados ucranianos caídos en combates en la zona de la operación especial militar. Por su parte, Moscú recibió los cadáveres de 19 militares, así lo informó este martes el jefe de la delegación rusa en las negociaciones con la parte ucraniana, Volodímir Medinski.

El alto funcionario señaló que el intercambio se produjo en el marco de las negociaciones de Estambul, al igual que el mes pasado.

Por su parte, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, criticó la semana pasada al líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, por recoger los cadáveres de los soldados ucranianos fallecidos solo «bajo la presión de la opinión pública mundial».

El presidente ruso, Vladímir Putin, entregó personalmente a su homólogo estadounidense, Donald Trump, un libro que contiene una fotografía y una lista con los nombres de 1.000 prisioneros militares ucranianos que Kiev se niega a repatriar, junto con un mensaje dirigido a Volodímir Zelenski.

En concreto, los prisioneros instaron al líder del régimen ucraniano a iniciar «intercambios justos», en lugar de seleccionar cada mes entre 50 y 100 personas «especiales».

Noticia al Día / Rusia Today.