Secuestraron a 57 soldados en el Cauca: Esto se sabe

La reciente retención de 57 soldados del Ejército Nacional en la zona del Cañón del Micay, en el norte del Cauca, Colombia, volvió a poner en evidencia la tensión entre las comunidades rurales “instrumentalizadas” por las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y el Ejército.

El Ejército Nacional confirmó que en la tarde del domingo, 22 de junio, aumentó la cifra de militares secuestrados en el departamento del Cauca, luego de que la población civil los retuviera en contra de su voluntad.

Estos hechos ocurrieron el pasado sábado, 21 de junio, donde el pelotón del Ejército fue retenido en contra de su voluntad y, hasta el momento, no ha sido liberado del lugar donde se encuentran custodiados por estas personas, entre las que se mezclan los criminales de la estructura Carlos Patiño.

En un principio se dijo que los uniformados secuestrados eran el comandante de la unidad y tres soldados profesionales, pero con el paso del tiempo se conoció que el resto de la tropa también terminó retenida contra su voluntad en esta región del suroccidente colombiano.

Segundo grupo secuestrado

La otra asonada se presentó el domingo, 22 de junio, cuando las tropas que realizaban un movimiento hacia zona urbana del corregimiento de El Plateado, fueron interceptadas y rodeadas por aproximadamente 200 personas que habrían sido constreñidas también por la Carlos Patiño.

El comandante de la Tercera División del Ejército, brigadier general Federico Mejía Torres, aseguró que son respetuosos de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario y saben en qué situación se encuentran estas comunidades, infiltradas por las estructuras criminales.

“Por eso no podemos actuar de otra forma, no podemos llegar allá a sacar una ametralladora y fusilar a todo el mundo, eso no lo vamos a hacer ni se puede hacer. Entonces, pacíficamente tendremos que hacer un repliegue para nuevamente volver a hacer una ocupación”, indicó el oficial.

