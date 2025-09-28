Sábado 27 de septiembre de 2025
Internacionales

Tragedia en India: Al menos 36 muertos en una estampida

Según informó el legislador estatal V. Senthilbalaji, el incidente sucedió en el distrito de Karur durante un evento masivo como parte de la gira de Vijay para su partido Tamilaga Vettri Kazhagam

Por Christian Coronel

Tragedia en India: Al menos 36 muertos en una estampida
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Al menos 36 personas murieron y más de 40 resultaron heridas este sábado en la India durante una estampida en un mitin político de Vijay, actor tamil convertido en político, que realizaba una campaña en el estado sureño de Tamil Nadu.

Según informó el legislador estatal V. Senthilbalaji, el incidente sucedió en el distrito de Karur durante un evento masivo como parte de la gira de Vijay para su partido Tamilaga Vettri Kazhagam.

Ma Subramanian, ministro de Sanidad del estado de Tamil Nadu, confirmó la magnitud del suceso y precisó que entre las víctimas fatales hay ocho niños y 16 mujeres.

V. Selvaraj, alto mando del distrito de Karur, explicó que la multitud se había congregado para escuchar a Vijay, quien fundó su partido político el año pasado y recientemente inició la campaña de cara a las elecciones estatales previstas para principios del próximo año.

Vijay se encontraba dirigiendo un discurso cuando se desató el caos entre los presentes, lo que obligó a interrumpir la intervención. De acuerdo con The Hindustan Times, gran parte de la multitud intentó acercarse al escenario para ver al actor, lo que provocó el derrumbe de las barricadas y la estampida.

Senthilbalaji señaló a la prensa que 58 personas permanecen hospitalizadas debido a las heridas sufridas en la aglomeración. El funcionario anticipó también la llegada del ministro principal de Tamil Nadu, MK Stalin, para evaluar personalmente la situación este domingo.

El primer ministro Narendra Modi calificó el episodio como “profundamente triste” mediante un mensaje en la red social X, en el que expresó: “Mis pensamientos están con las familias que han perdido a sus seres queridos. Les deseo fortaleza en este difícil momento”.

Por la misma vía, MK Stalin manifestó su preocupación y aseguró que ha ordenado la intervención inmediata de ministros y funcionarios para proporcionar ayuda médica urgente a los afectados, además de reforzar el apoyo con personal y recursos provenientes de la cercana Tiruchirappalli.

Medios locales informaron que al menos 44 médicos de los distritos de Tiruchirappalli y Salem han sido movilizados hacia Karur para asistir en la emergencia. El actor-político Vijay abandonó la zona sin emitir declaraciones y fue visto en el aeropuerto de Trichy.

Fuentes policiales informaron que, aunque los organizadores esperaban la asistencia de unas 30.000 personas, la concurrencia habría superado las 60.000, lo que propició el colapso de las medidas de control.

Noticia al Día / Infobae

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Tragedia en India: Al menos 36 muertos en una estampida

Tragedia en India: Al menos 36 muertos en una estampida

Atropellado joven en la Prolongación Circunvalación 2 con Av. Bella Vista

Atropellado joven en la Prolongación Circunvalación 2 con Av. Bella Vista

¡Una maravilla! Maracaibo versión South Park crea sensación en redes sociales

¡Una maravilla! Maracaibo versión South Park crea sensación en redes sociales

Berlín: decenas de miles piden fin de ataques contra Gaza

Berlín: decenas de miles piden fin de ataques contra Gaza

Sexagenario mató a su pareja a palazos en Guárico

Sexagenario mató a su pareja a palazos en Guárico

A golpes mató a su vecino en Caracas

A golpes mató a su vecino en Caracas

Asesinaron a hombre y enterraron el cadáver junto a unas piezas de su carro en Valencia

Asesinaron a hombre y enterraron el cadáver junto a unas piezas de su carro en Valencia

Atlético de Madrid goleó al Real Madrid y le quitó el invicto

Atlético de Madrid goleó al Real Madrid y le quitó el invicto

Reportan choque entre vehículos en la carretera Coro-Punto Fijo

Reportan choque entre vehículos en la carretera Coro-Punto Fijo

Jornadas sociales de la Alcaldía de Maracaibo llegaron a la parroquia Luis Hurtado Higuera

Jornadas sociales de la Alcaldía de Maracaibo llegaron a la parroquia Luis Hurtado Higuera

José Miguel Rivas lanza:

José Miguel Rivas lanza: "El Intercambio"

Magaly, en una casa humilde, con dos hijos inválidos y uno con cáncer, dice: “Vivir así es morir

Magaly, en una casa humilde, con dos hijos inválidos y uno con cáncer, dice: “Vivir así es morir"

Detuvieron a

Detuvieron a "Los Rusos" con 290 vapers de contrabando en Táchira

PNB incautó más de 500 kilos de marihuana en Lara

PNB incautó más de 500 kilos de marihuana en Lara

¡Cambio en la LVBP! Gorkys Hernández llega a Tigres de Aragua por dos prospectos

¡Cambio en la LVBP! Gorkys Hernández llega a Tigres de Aragua por dos prospectos

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Petro: «Lo que hace el gobierno de EEUU conmigo, rompe todas las normas de inmunidad»

Petro: «Lo que hace el gobierno de EEUU conmigo, rompe todas las normas de inmunidad»

En Coro: Sexagenario apuñaló a su expareja y la comunidad intentó lincharlo

En Coro: Sexagenario apuñaló a su expareja y la comunidad intentó lincharlo

Se registra sismo de magnitud 3.2 al sureste de Bachaquero

Se registra sismo de magnitud 3.2 al sureste de Bachaquero

Nubosidad generadora de lluvias y actividad eléctrica se mantiene sobre el estado Zulia

Nubosidad generadora de lluvias y actividad eléctrica se mantiene sobre el estado Zulia

Consultarán al Consejo de Soberanía y Paz sobre decreto de conmoción exterior

Consultarán al Consejo de Soberanía y Paz sobre decreto de conmoción exterior

Noticias Relacionadas

Al Dia

¡Ternura! Alistando a la abuela para la fiesta de cumpleaños

Con esto, demuestra que las abuelitas en su mayoría siempre tratan de estar bien arregladas, mostrando una elegancia digna de admirar
Internacionales

Berlín: decenas de miles piden fin de ataques contra Gaza

Las personas presentes hablan de 100.000 personas. La Policía, en cambio, estimó en 60.000 el total de participantes, aunque no descartó que fueran más
Sucesos

Sexagenario mató a su pareja a palazos en Guárico

Agregó que el sexagenario había simulado que su esposa falleció accidentalmente al caer en el pozo de agua
Al Dia

Muere zuliano tras ser arrastrado por una fuerte corriente de agua en Arizona

Era funcionario de la PNB

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025