Trinidad y Tobago: Acuerdo con Venezuela para explotar gas seguirá debido al convenio vinculante firmado

El Gobierno de Trinidad y Tobago afirmó este miércoles que el acuerdo petrolero con Venezuela sobre el desarrollo del yacimiento de gas natural transfronterizo Loran-Manatí, seguirá adelante independientemente de la situación política venezolana.

"Tenemos un acuerdo vinculante con el Gobierno de Venezuela, con quien quiera que esté en el poder, para que Trinidad y Tobago siga adelante y desarrolle Manatí", aseveró en una emisora trinitense el ministro de Energía e Industrias Energéticas de Trinidad y Tobago, Stuart Young.

"Con Venezuela sabemos que siempre hay un nivel de incertidumbre y lo primero que tenemos que entender en Trinidad y Tobago es que uno controla lo que puede controlar", añadió Young, precisando que es un yacimiento de gas con el 73 por ciento, en Venezuela y el 27 % en Trinidad.

"En 2019 no fue fácil establecer el acuerdo porque esto no había sucedido antes en el panorama energético mundial, donde te permiten desarrollar tu lado y no tienes que venir con un plan para mi lado todavía", indicó Young.

El campo Manatí tiene unas reservas calculadas de aproximadamente 800 billones de metros cúbicos de gas.

El titular de Energía explicó que el proyecto, que está siendo desarrollado por Shell, ya ha avanzado.

"Cuando el Gobierno venezolano nos dio el visto bueno en 2019, entonces nos sentamos, y en 2021, firmamos un nuevo acuerdo con Shell", rememoró Young, sobre el yacimiento de Manatí, que se prevé que produzca 17,1 millones de metros cúbicos de gas natural al día.

Un panel de expertos de las Naciones Unidas señaló que la gestión de resultados hecha por las autoridades electorales venezolanas tras las elecciones del pasado 28 de julio careció de las "medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para celebrar elecciones creíbles".

En diciembre, Venezuela otorgó a Trinidad y Tobago una licencia para la extracción y exportación de gas, con la participación de la empresa británica de hidrocarburos Shell, en el campo Dragón, ubicado en aguas del estado venezolano Sucre (noreste), junto a la costa noroeste trinitense.

Noticia al Día/Información de EFE