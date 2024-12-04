Sábado 20 de septiembre de 2025
Al Dia

Trump amenaza a México para evitar ingreso de migrantes a EEUU

Frenar la inmigración ilegal a toda costa, ese es uno de los principales objetivos del presidente electo de Estados Unidos,…

Por Andrea Guerrero

Trump amenaza a México para evitar ingreso de migrantes a EEUU
Foto. RT
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Frenar la inmigración ilegal a toda costa, ese es uno de los principales objetivos del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de cara al inicio de su segundo mandato el 20 de enero. El republicano ya amenazó a sus vecinos con imponer severos aranceles de hasta el 25 % al comercio si no controlan el flujo migratorio.

Es bien recordado el famoso “muro” en la frontera con México que el magnate prometió en la campaña de su primer periodo en la Casa Blanca, en el ya lejano 2016. Pero esta vez, la promesa de combatir la entrada ilegal de extranjeros parece cobrar mayor seriedad.

La recién electa presidenta, Claudia Sheinbaum, criticó las palabras de Trump durante la campaña, ya que el comercio bilateral con Estados Unidos es vial para la economía azteca.

Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Financiero Base, dijo a Univisión que lo más recomendable para Sheiunbaum es «dialogar y trabajar en conjunto», puesto que la meta del mandatario estadounidense es más política que económica.

«Hay mucha gente que dice, ‘no lo va a hacer porque Estados Unidos se verá afectado’, pero se vería afectado económicamente y el objetivo de Trump es otro ahorita«, explicó.

A diferencia de su experiencia anterior en Washington, donde su mayor preocupación era potencia la economía nacional, el republicano enfrenta un alza en la delincuencia, las bandas criminales y el narcotráfico.

Por ello, el pasado 25 de noviembre, Trump envió un contundente mensaje en sus redes sociales, en donde asomó un arancel del 25 % a los productos de México y Canadá, un movimiento que puso a correr a Sheinbaum y al primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

La presidenta de México primero intentó devolver la amenaza, afirmando que ella también impondría un arancel a los productos de EE. UU., y luego tuvo llamada que calificó como “positiva” con Trump, aunque dice no haber tocado el tema de aranceles.

Por su parte, Trudeau viajó directamente hasta la residencia del empresario en Mar-a-Lago, en Florida, y le ratificó que reforzará la seguridad en la frontera.

Una daga al corazón económico mexicano


Siller resalta lo crucial que son los envíos al exterior para la economía mexicana, que mayormente sostienen el Producto Interno Bruto (PIB) de la nación.

«El 40 % del PIB de México son exportaciones, de las cuales alrededor del 80 % se dirigen a Estados Unidos», subrayó.

Esto golpearía especialmente al sector automotriz, ya que grandes compañías como General Motors y Ford tienen plantas en el país latinoamericano. En total, esos envíos a Estados Unidos generaron más de 150 mil millones de dólares, según Congressional Research Service.

La especialista estima que las exportaciones de México caerían hasta un 16 % de concretarse finalmente este arancel, y por ende, un descenso abrupto del PIB de hasta un 6 %.

Situación límite

Las últimas cifras de Departamento de Seguridad Nacional, de 2022, señalaban que en Estados Unidos había 11 millones de personas que estaban sin autorización, y para este año, estiman que la población nacida en el extranjero era de 46,2 millones de personas, cerca del 14 % del total de la población del país.

La crisis del fentanilo y los crímenes cometidos por extranjeros pusieron en el ojo del huracán a los indocumentados. Laken Riley, una estudiante de medicina de Georgia de 22 años, fue asesinada por José Ibarra, un venezolano que entró de forma ilegal a EE. UU. y fue condenado a cadena perpetua.

Además, el paso de migrantes por la Selva del Darién, que divide a Colombia y Panamá, rumbo a Estados Unidos también se encuentra en cifras históricas.

Hasta octubre de 2024, al menos 277.939 personas cruzaron la peligrosa selva en su camino hacia Norteamérica. Aunque es un descenso del 36 % con respecto al año anterior, continúa siendo una problemática para los estadounidenses.

Los aranceles parecen la punta de lanza de Trump en su estrategia de presión contra la migración ilegal. Un posible desplome económico deja a México forzado a reforzar su control fronterizo, mientras luchan por superar sus propios inconvenientes internos.

Noticia al Día / EFE

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Trillizas idénticas: Un hecho que ocurre una vez cada cien mil embarazos

Trillizas idénticas: Un hecho que ocurre una vez cada cien mil embarazos

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

Trump anuncia nuevo ataque a barco que “traficaba narcóticos ilícitos” en aguas internacionales del Caribe

Trump anuncia nuevo ataque a barco que “traficaba narcóticos ilícitos” en aguas internacionales del Caribe

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Humor sin límites con

Humor sin límites con "Loco video de Locos": ¡De Utah para el mundo!

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Atletas rusos y bielorrusos competirán como

Atletas rusos y bielorrusos competirán como "neutrales" en Olímpicos de invierno

Hermanas de Maradona son procesadas por administración fraudulenta de marca comercial

Hermanas de Maradona son procesadas por administración fraudulenta de marca comercial

Susto en el diamante: Moisés Ballesteros recibe pelotazo a 105 millas

Susto en el diamante: Moisés Ballesteros recibe pelotazo a 105 millas

Alejandro Fernández habría adquirido la bacteria salmonelosis y esta sería la razón por la que suspendió conciertos en EEUU

Alejandro Fernández habría adquirido la bacteria salmonelosis y esta sería la razón por la que suspendió conciertos en EEUU

Clayton Kershaw anuncia su retiro del beisbol tras 18 temporadas en Grandes Ligas

Clayton Kershaw anuncia su retiro del beisbol tras 18 temporadas en Grandes Ligas

Con duelo entre CICPC y CPBEZ arranca la Copa “Glorias Deportivas del Zulia”

Con duelo entre CICPC y CPBEZ arranca la Copa “Glorias Deportivas del Zulia”

Rashford le da la primera victoria al Barcelona en Champions

Rashford le da la primera victoria al Barcelona en Champions

Lando Norris lidera los libres en Bakú y recorta distancia con Piastri

Lando Norris lidera los libres en Bakú y recorta distancia con Piastri

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Noticias Relacionadas

Deportes

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Venezuela continúa destacándose en el certamen continental, reafirmando su fortaleza en el levantamiento de pesas y el compromiso de sus atletas con el alto rendimiento.
Nacionales

Autoridades atienden afectaciones por las precipitaciones en Falcón

El director de Protección Civil Falcón, Joe Cabos, informó que en el municipio Carirubana de la ciudad de Punto Fijo,…
Internacionales

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

El Gobierno de Donald Trump solicitó este viernes 19 de septiembre, a la Corte Suprema que le permita aplicar una…
Entretenimiento

Roberto González: "No somos la música de tendencia, pero sí la que se ha mantenido durante muchísimos años"

Con la pasión que lo caracteriza y el sabor de la guaracha, el cantante zuliano Roberto González anunció este viernes…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025