Trump amenaza a México para evitar ingreso de migrantes a EEUU

Frenar la inmigración ilegal a toda costa, ese es uno de los principales objetivos del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de cara al inicio de su segundo mandato el 20 de enero. El republicano ya amenazó a sus vecinos con imponer severos aranceles de hasta el 25 % al comercio si no controlan el flujo migratorio.

Es bien recordado el famoso “muro” en la frontera con México que el magnate prometió en la campaña de su primer periodo en la Casa Blanca, en el ya lejano 2016. Pero esta vez, la promesa de combatir la entrada ilegal de extranjeros parece cobrar mayor seriedad.

La recién electa presidenta, Claudia Sheinbaum, criticó las palabras de Trump durante la campaña, ya que el comercio bilateral con Estados Unidos es vial para la economía azteca.

Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Financiero Base, dijo a Univisión que lo más recomendable para Sheiunbaum es «dialogar y trabajar en conjunto», puesto que la meta del mandatario estadounidense es más política que económica.

«Hay mucha gente que dice, ‘no lo va a hacer porque Estados Unidos se verá afectado’, pero se vería afectado económicamente y el objetivo de Trump es otro ahorita«, explicó.

A diferencia de su experiencia anterior en Washington, donde su mayor preocupación era potencia la economía nacional, el republicano enfrenta un alza en la delincuencia, las bandas criminales y el narcotráfico.

Por ello, el pasado 25 de noviembre, Trump envió un contundente mensaje en sus redes sociales, en donde asomó un arancel del 25 % a los productos de México y Canadá, un movimiento que puso a correr a Sheinbaum y al primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

La presidenta de México primero intentó devolver la amenaza, afirmando que ella también impondría un arancel a los productos de EE. UU., y luego tuvo llamada que calificó como “positiva” con Trump, aunque dice no haber tocado el tema de aranceles.

Por su parte, Trudeau viajó directamente hasta la residencia del empresario en Mar-a-Lago, en Florida, y le ratificó que reforzará la seguridad en la frontera.

Una daga al corazón económico mexicano



Siller resalta lo crucial que son los envíos al exterior para la economía mexicana, que mayormente sostienen el Producto Interno Bruto (PIB) de la nación.

«El 40 % del PIB de México son exportaciones, de las cuales alrededor del 80 % se dirigen a Estados Unidos», subrayó.

Esto golpearía especialmente al sector automotriz, ya que grandes compañías como General Motors y Ford tienen plantas en el país latinoamericano. En total, esos envíos a Estados Unidos generaron más de 150 mil millones de dólares, según Congressional Research Service.

La especialista estima que las exportaciones de México caerían hasta un 16 % de concretarse finalmente este arancel, y por ende, un descenso abrupto del PIB de hasta un 6 %.

Situación límite

Las últimas cifras de Departamento de Seguridad Nacional, de 2022, señalaban que en Estados Unidos había 11 millones de personas que estaban sin autorización, y para este año, estiman que la población nacida en el extranjero era de 46,2 millones de personas, cerca del 14 % del total de la población del país.

La crisis del fentanilo y los crímenes cometidos por extranjeros pusieron en el ojo del huracán a los indocumentados. Laken Riley, una estudiante de medicina de Georgia de 22 años, fue asesinada por José Ibarra, un venezolano que entró de forma ilegal a EE. UU. y fue condenado a cadena perpetua.

Además, el paso de migrantes por la Selva del Darién, que divide a Colombia y Panamá, rumbo a Estados Unidos también se encuentra en cifras históricas.

Hasta octubre de 2024, al menos 277.939 personas cruzaron la peligrosa selva en su camino hacia Norteamérica. Aunque es un descenso del 36 % con respecto al año anterior, continúa siendo una problemática para los estadounidenses.

Los aranceles parecen la punta de lanza de Trump en su estrategia de presión contra la migración ilegal. Un posible desplome económico deja a México forzado a reforzar su control fronterizo, mientras luchan por superar sus propios inconvenientes internos.

Noticia al Día / EFE