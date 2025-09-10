Trump anuncia la muerte del activista Charlie Kirk, tiroteado en acto público

El activista político estadounidense Charlie Kirk ha muerto tras ser tiroteado este miércoles durante una sesión de preguntas y respuestas con estudiantes en la Universidad del Valle de Utah.

El presidente Donald Trump ha confirmado su deceso en su cuenta de Truth Social.

Durante la tarde de hoy, el activista conservador Charlie Kirk fue alcanzado por un disparo, aparentemente en el cuello, mientras presentaba un evento en el estado de Utah.

En los videos que circulan en las redes sociales se puede ver a Kirk al ser atacado mientras hablaba, sentado bajo una carpa en el patio de la Universidad del Valle, en las afueras de la ciudad de Provo. Kirk se encontraba allí como parte de la gira The American Comeback Tour, organizada por la sección de TPUSA en esa casa de estudios.

Por otro lado, el sospechoso arrestado por el tiroteo no fue el autor del disparo, según informó el diario The New York Times.

Un portavoz de la universidad donde ocurrió el ataque, Scott Trotter, indicó al periódico que la policía ha determinado que la persona detenida no era el autor del disparo contra Kirk, quien se encuentra en estado grave en un hospital.

Noticia al Día / RT / EFE