Viernes 10 de octubre de 2025
Internacionales

Trump anuncia un aumento del 100% de aranceles para China

Este tipo de medidas tienden a generar efectos en cadena, impactando a consumidores, empresas y la economía en su conjunto

Por Christian Coronel

Trump anuncia un aumento del 100% de aranceles para China
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un incremento del 100% en los aranceles a los productos chinos, que entrará en vigor el 1 de noviembre.

Trump ha calificado a este país de "extremadamente hostil" debido a su intención de establecer controles sobre la exportación de tierras raras, lo que pone de manifiesto el aumento de las tensiones entre ambas naciones.

El presidente estadounidense también ha declarado que no ve razones para mantener una reunión con Xi Jinping, lo que sugiere un deterioro significativo en las relaciones diplomáticas.

Además, su afirmación de que otros países han expresado preocupación por la actitud comercial de China indica que este conflicto podría tener repercusiones más amplias en la economía global.

La estrategia de Trump de responder a las acciones de China con un aumento drástico de aranceles podría intensificar la guerra comercial, afectando tanto a los mercados estadounidenses como a los internacionales.

Este tipo de medidas tienden a generar efectos en cadena, impactando a consumidores, empresas y la economía en su conjunto.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Trump anuncia un aumento del 100% de aranceles para China

Trump anuncia un aumento del 100% de aranceles para China

Esta es la historia de la palabra amor

Esta es la historia de la palabra amor

El juego más bonito está en el patio de una mamá venezolana que entrena a su hijo (viral)

El juego más bonito está en el patio de una mamá venezolana que entrena a su hijo (viral)

Macron nombra nuevamente a Sebastien Lecornu como primer ministro de Francia

Macron nombra nuevamente a Sebastien Lecornu como primer ministro de Francia

Árbitros internacionales dirigirán la final de softbol CPBEZ-CPNB en torneo Glorias Deportivas Zulia

Árbitros internacionales dirigirán la final de softbol CPBEZ-CPNB en torneo Glorias Deportivas Zulia

Intoxicadas más de 30 personas dentro de dos instituciones en Cojedes

Intoxicadas más de 30 personas dentro de dos instituciones en Cojedes

Rebelión de La Sabana del Teque (Por Ángel R Lombardi Boscán)

Rebelión de La Sabana del Teque (Por Ángel R Lombardi Boscán)

Apareció en Caracas el estudiante de bachillerato desaparecido en Carabobo

Apareció en Caracas el estudiante de bachillerato desaparecido en Carabobo

CLEZ impulsa charla sobre “Prevención del cáncer de mama y sus nuevas realidades”

CLEZ impulsa charla sobre “Prevención del cáncer de mama y sus nuevas realidades”

Lil Uzi Vert, rapero excéntrico que se implantó un diamante en la frente y un fans se lo arrancó en pleno concierto

Lil Uzi Vert, rapero excéntrico que se implantó un diamante en la frente y un fans se lo arrancó en pleno concierto

Falleció niña de 2 años tras caer en un tanque de agua en Cojedes

Falleció niña de 2 años tras caer en un tanque de agua en Cojedes

Se ‘coronan’ ciento noventa y tres millones trescientos mil bolívares los ganadores del Nobel

Se ‘coronan’ ciento noventa y tres millones trescientos mil bolívares los ganadores del Nobel

De cinco balazos mataron a hombre en Barinas: Le dejaron un cartel que decía

De cinco balazos mataron a hombre en Barinas: Le dejaron un cartel que decía "por violador"

Asesinó a su expareja y huyó con su hija de 4 años en Táchira

Asesinó a su expareja y huyó con su hija de 4 años en Táchira

Nueve heridos dejó volcamiento de un autobús en la autopista Petare-Guarenas

Nueve heridos dejó volcamiento de un autobús en la autopista Petare-Guarenas

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Joven colombiano recibió agresión mientras tocaba su acordeón en el metro de Nueva York

Joven colombiano recibió agresión mientras tocaba su acordeón en el metro de Nueva York

Inicia reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU: Venezuela alerta sobre las acciones de EEUU que

Inicia reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU: Venezuela alerta sobre las acciones de EEUU que "amenazan" a la región

Captan una imagen sin precedentes de agujeros negros

Captan una imagen sin precedentes de agujeros negros

De cinco balazos mataron a hombre en Barinas: Le dejaron un cartel que decía

De cinco balazos mataron a hombre en Barinas: Le dejaron un cartel que decía "por violador"

Comité explicó por qué el Nobel de la Paz no fue para Trump

Comité explicó por qué el Nobel de la Paz no fue para Trump

Noticias Relacionadas

Internacionales

Trump anuncia un aumento del 100% de aranceles para China

Este tipo de medidas tienden a generar efectos en cadena, impactando a consumidores, empresas y la economía en su conjunto
Internacionales

Macron nombra nuevamente a Sebastien Lecornu como primer ministro de Francia

El regreso de Lecornu se considera un intento de restaurar la estabilidad, aunque el camino para conseguirlo sigue siendo incierto
Al Dia

Venezuela alerta sobre las acciones de EEUU que "amenazan" al país y la región en la ONU

Venezuela advirtió este viernes 10 de octubre, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que dispone de indicios que apuntan a la inminencia de un ataque militar directo de EEUU hacia su territorio.
Al Dia

Comité explicó por qué el Nobel de la Paz no fue para Trump

"Creo que este comité ha sido testigo de muchos tipos de campañas y atención mediática", afirmó el presidente del Comité Noruego del Nobel, sin mencionar al mandatario estadounidense.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025