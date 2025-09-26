Trump firma orden que habilita la venta de TikTok en EEUU y garantiza su continuidad

La decisión del presidente Donald Trump busca cumplir con los requisitos de seguridad nacional impuestos por la ley aprobada en 2024, que exigía a la empresa matriz china, ByteDance, vender sus activos estadounidenses o enfrentarse a una prohibición total.

La orden ejecutiva, firmada en una ceremonia en la Casa Blanca, cierra una negociación que llevaba meses en curso y que ha involucrado conversaciones directas entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping. Con esta medida, la Casa Blanca declara que el acuerdo propuesto satisface las preocupaciones de seguridad nacional y concede una prórroga de 120 días para que se concrete formalmente la operación antes de que entre en vigor la prohibición.

Vance destacó que el objetivo del acuerdo es doble: mantener la plataforma TikTok en funcionamiento para sus 170 millones de usuarios estadounidenses y garantizar que los datos de esos usuarios estén protegidos frente a posibles accesos de autoridades extranjeras. “Queríamos mantener TikTok en funcionamiento, pero también queríamos asegurarnos de proteger la privacidad de los datos de los estadounidenses como lo exige la ley”, señaló.

El acuerdo prevé la creación de una nueva empresa, conocida por el momento como TikTok US, en la que un consorcio de inversores estadounidenses liderado por Oracle y la firma de capital privado Silver Lake tomará aproximadamente el 50% de participación.

Un grupo de accionistas actuales de ByteDance conservará alrededor del 30%, mientras que el resto quedará en manos de otros inversores extranjeros autorizados, entre ellos la firma MGX con sede en Abu Dhabi.

Para cumplir con la legislación de 2024, ByteDance no podrá tener más del 20% de la nueva empresa, y designará solo a uno de los siete miembros de la junta directiva. Los otros seis asientos estarán ocupados por estadounidenses, lo que garantiza el control mayoritario por parte de actores locales. Esta distribución fue diseñada para satisfacer los requisitos de independencia establecidos por el Congreso, que buscaba un “desacoplamiento” claro de cualquier influencia del Partido Comunista Chino.

Trump anunció además que inversores de alto perfil participarán en el proyecto. Entre ellos se encuentran Michael Dell, fundador de Dell Technologies; Rupert Murdoch, magnate de los medios de comunicación; y Larry Ellison, cofundador de Oracle.

“Probablemente tenemos entre cuatro y cinco inversores de talla mundial que adoran este país”, dijo el mandatario, insistiendo en que TikTok será “operado por Estados Unidos en todo momento”.

Uno de los puntos más sensibles de la negociación ha sido el destino del algoritmo de recomendación de TikTok, considerado el activo más valioso de la empresa.

Durante años, China sostuvo que el algoritmo no podía exportarse ni transferirse sin aprobación de Beijing. Sin embargo, la orden ejecutiva establece que la nueva empresa estadounidense tendrá el control total de una copia con licencia del algoritmo, que será reentrenado exclusivamente con datos de usuarios de Estados Unidos.

De esta manera, todas las decisiones de moderación de contenido y funcionamiento de la plataforma quedarán en manos de la junta directiva estadounidense, eliminando, según Washington, cualquier riesgo de manipulación externa. “El acuerdo garantiza que la empresa estadounidense y los inversores estadounidenses tendrán el control total del algoritmo”, aseguró Vance.

Noticia al Día/Francés 24