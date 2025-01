Trump no descarta fuerza militar para tomar Canal de Panamá

El presidente electo de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, no descartó este martes recurrir al uso de la fuerza militar para recuperar el control del Canal de Panamá y volvió a acusar al país centroamericano de imponer tarifas de paso excesivas a los barcos estadounidenses que utilizan esta vía estratégica entre el Atlántico y el Pacífico.

En una rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida (EE.UU.), Trump fue consultado directamente si descartaba el uso de "coerción militar o económica" para lograr su objetivo de tomar el control del canal de Panamá y de la isla de Groenlandia (Dinamarca).

El presidente electo respondió: "No". "No, no puedo asegurarles que descartaré ninguna de esas dos opciones, pero puedo decir esto: los necesitamos para nuestra seguridad económica, puede ocurrir que debamos hacer algo", afirmó.

El hijo mayor del presidente electo, Donald Trump Jr., llegó este martes a Groenlandia, en medio de crecientes especulaciones sobre la posibilidad de que la futura administración estadounidense intente adquirir la isla, un territorio autónomo bajo administración danesa y donde Estados Unidos tiene una base militar estratégica para la influencia en el Polo Norte.

Noticia al Día/Información de DW