Viernes 08 de agosto de 2025
Al Dia

Trump ordena el despliegue de agentes federales en Washington

Este viernes 8 de agosto, el presidente de Estados Unidos, ha ordenado el despliegue de un número indeterminado de agentes…

Por María Briceño

Trump ordena el despliegue de agentes federales en Washington
Foto: agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este viernes 8 de agosto, el presidente de Estados Unidos, ha ordenado el despliegue de un número indeterminado de agentes federales en Washington D.C. para hacer frente a lo que el considera es una ciudad plagada de crímenes y que es muy permisiva en los delitos.

El despliegue inició en las primeras horas del viernes y se da después de que Trump amenazara con tomar control federal del distrito capitalino, que en 1973 dejó de estar controlado por el Congreso después de casi 200 años.

"El presidente Trump ha ordenado el incremento de fuerzas federales para proteger a ciudadanos inocentes. Desde esta noche no hay un sitio seguro para los criminales violentos en DC", indicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Este jueves, durante un evento con militares en la Casa Blanca, Trump, que ha amenazado con desplegar a la Guardia Nacional y tomar el control de la policía de la ciudad, volvió a hablar del tema de la inseguridad en Washington: «DC es una ciudad maravillosa, pero ha estado plagada por crímenes violentos durante demasiado tiempo».

El mandatario ha vuelto a insistir en este tema después de que un empleado del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) recibiera una paliza hace unos días.

La Fiscal General federal para el Distrito de Columbia, la expresentadora de la Fox Jeanine Pirro, dijo este jueves en rueda de prensa que Washington ha sido muy permisivo con los delitos penales y que acabará con las reducciones de pena y pedirá más mano dura contra los criminales jóvenes.

«Estamos viendo demasiado crimen cometido por personas de 14, 15,16 y 17 años y contra los que no podemos hacer nada. No se si han visto las imágenes, pero a los jóvenes se les protege y eso no va a pasar más. Necesitamos que paguen», indicó Pirro.

Según los datos de la Policía Metropolitana de DC, los crímenes violentos han caído un 26 % este año, mientras que hay un 12 % menos de homicidios y un 20 % menos de asaltos con armas.

Además, se ha producido una reducción de más del 30 % de los secuestros de vehículos, que estuvo en máximos en 2023 y son generalmente ejecutados por menores.

Este verano la alcaldía de Washington ha llegado a imponer toques de queda selectivos contra concentraciones de menores, para evitar altercados y problemas de seguridad.

Lee también: Donald Trump revoca las concesiones petroleras en Venezuela

Noticia al Día/Información de EFE

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Reanudación de vuelos entre Venezuela y Brasil permitirá conectar con 17 destinos internacionales: Avavit

Reanudación de vuelos entre Venezuela y Brasil permitirá conectar con 17 destinos internacionales: Avavit

Venezuela noqueó a República Checa y alcanza su segundo triunfo en los Juegos Mundiales

Venezuela noqueó a República Checa y alcanza su segundo triunfo en los Juegos Mundiales

Darwin Machís acordó con el UCV FC

Darwin Machís acordó con el UCV FC

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 8 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 8 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este viernes 8 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este viernes 8 de agosto

Fiscalía imputará a los asesinos de la joven hallada enterrada en Yaracuy: Estaba embarazada y la estrangularon por no tomarse la píldora

Fiscalía imputará a los asesinos de la joven hallada enterrada en Yaracuy: Estaba embarazada y la estrangularon por no tomarse la píldora

Cada granito cuenta: José Cardozo necesita una operación de corazón con urgencias

Cada granito cuenta: José Cardozo necesita una operación de corazón con urgencias

Yordan Osorio cerca de volver al fútbol venezolano

Yordan Osorio cerca de volver al fútbol venezolano

Lo mató a puñalas la mamá: Mientras dormía

Lo mató a puñalas la mamá: Mientras dormía

Chat GPT-5 llegó para cambiar la forma en la que usamos la inteligencia artificial

Chat GPT-5 llegó para cambiar la forma en la que usamos la inteligencia artificial

Regresan a China las medidas utilizadas en la cuarentena del COVID-19

Regresan a China las medidas utilizadas en la cuarentena del COVID-19

Jefferson Savarino le da la victoria al Botafogo en octavos de final por Copa de Brasil

Jefferson Savarino le da la victoria al Botafogo en octavos de final por Copa de Brasil

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Gonzalo García portará el dorsal

Gonzalo García portará el dorsal "9″ y se acerca a su renovación con Real Madrid

Servicio público: Ayudemos a Victoria Viera

Servicio público: Ayudemos a Victoria Viera

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

La novia de Javier: ¿También vamos a dejar que se nos muera en la calle?

La novia de Javier: ¿También vamos a dejar que se nos muera en la calle?

Por celos mataron a preciosa adolescente con el mundo por delante en Bolívar

Por celos mataron a preciosa adolescente con el mundo por delante en Bolívar

Diosdado Cabello revela atentado terrorista que se estaría preparando desde el Zulia: Pretendían detonar artefacto en Plaza Venezuela

Diosdado Cabello revela atentado terrorista que se estaría preparando desde el Zulia: Pretendían detonar artefacto en Plaza Venezuela

Hallan el cadáver de una joven que tenía días reportada como desaparecida en Yaracuy

Hallan el cadáver de una joven que tenía días reportada como desaparecida en Yaracuy

Noticias Relacionadas

Internacionales

Trump ordena el despliegue de agentes federales en Washington

Este viernes 8 de agosto, el presidente de Estados Unidos, ha ordenado el despliegue de un número indeterminado de agentes…
Nacionales

Estos son los requisitos para el permiso de trabajo a menores de edad

En Venezuela, la edad mínima para trabajar es de 14 años, sin embargo, existen condiciones para que los menores de…
Nacionales

Onda tropical N° 24 entraría al territorio venezolano el próximo domingo 10-Ago

El Inameh anuncia lluvias hacia algunas zonas del país este viernes 8 de agosto

Nacionales

"Los trabajos tradicionales ya no son opción": El 80 % de jóvenes en Venezuela buscan empleos remotos

Según datos del Centro de Estudios en Línea de la UCAB

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025