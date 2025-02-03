Trump revocará el TPS a 300 mil venezolanos en EEUU: Reveló The New York Times

El gobierno de Donald Trump revocará el Estatuto de Protección Temporal (TPS), medida de protección contra las deportaciones, para unos 300 mil venezolanos que están en Estados Unidos, según informó este domingo The New York Times (NYT).

El NYT, que cita una orden del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que aún no se ha hecho pública, indica que los venezolanos que recibieron el TPS en 2023 quedarán desprotegidos en un plazo de 60 días después de que el gobierno publique el documento.

La orden citada atribuye la revocación a la secretaria del DHS, Kristi Noem, tras realizar la agencia una revisión de las "condiciones del país" y concluir que el TPS es "contrario" al "interés nacional de Estados Unidos".

El actual TPS, que permite a más de 600 mil venezolanos trabajar y residir legalmente en Estados Unidos, vence el próximo 10 de septiembre de 2025.

El pasado jueves, el gobierno de Trump revocó una extensión del TPS hasta octubre de 2026 que fue aprobada al final del mandato del expresidente demócrata Joe Biden.

El TPS

Es una ayuda que se otorga a los ciudadanos de un determinado país que han migrado a Estados Unidos por un desastre natural o un conflicto armado, y les permite vivir y trabajar allí hasta la fecha que el Gobierno estadounidense considere que pueden regresar de manera segura.

De acuerdo con el Times, unos 250 mil venezolanos bajo las protecciones del TPS hasta septiembre no se verán afectados por esta revocación del alivio migratorio que está pendiente de oficializarse.

La noticia ocurre luego de que Trump anunciara este sábado que Venezuela aceptara encargarse del transporte y recibir a sus ciudadanos que sean deportados de Estados Unidos.

La semana pasada, el enviado especial de Trump, Ric Grenell, viajó a Caracas y se reunió con Nicolás Maduro, en una misión para que Venezuela liberara a seis presos estadounidenses y aceptara vuelos de deportación.

Durante su primer gobierno, Trump intentó poner fin a las protecciones para los migrantes de varios países, entre ellos Haití, El Salvador y Sudán, pero los tribunales federales bloquearon algunos de esos intentos.

Noticia al Día/Con información de EFE