Miércoles 20 de agosto de 2025
Un total de 5.000 militares adicionales serán desplegados en Valencia para afrontar los efectos de la DANA

Por Ernestina García

Para hacer frente a las consecuencias de las inundaciones que afectaron a la provincia española de Valencia, como consecuencia del devastador paso de la DANA, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este sábado la movilización de otros 5.000 militares.

Lee también: Qué es una DANA, el fenómeno meteorológico que golpea España

En su declaración institucional, tras presidir el Comité de crisis para el seguimiento de los efectos del fenómeno meteorológico, Sánchez afirmó que la DANA "ha provocado el mayor desastre natural en la historia reciente del país". Subrayó que el Gobierno, "como no puede ser de otra manera, está asistiendo a las autoridades autonómicas en todo lo que han pedido".

Según sus palabras, en las últimas 48 horas, las autoridades han desplegado en la provincia a más de 2.500 militares, 1.800 policiales nacionales y 2.700 guardias civiles, así como varios grupos especializados en salvamento, que "están dando lo mejor de sí mismos para rescatar a los supervivientes, garantizar la seguridad y restablecer la normalidad en las calles". Señaló que se trata del "mayor despliegue de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas, que se haya hecho jamás en nuestro país en tiempos de paz".

Al mismo tiempo, Sánchez reconoció que "la magnitud de esta catástrofe natural hace que estos números sean insuficientes" y que "la ayuda está tardando en llegar a muchos puntos". En este sentido, el Gobierno decidió atender de inmediato la petición del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, de enviar militares adicionales.

"Hoy llegarán a la provincia de Valencia 4.000 efectivos adicionales de unidades militares y a primera hora de mañana los 1.000 restantes. En total, 5.000 más en las próximas horas", declaró, añadiendo que también ha ordenado el despliegue de otros 5.000 policías nacionales y guardias civiles para participar en las labores de rescate en las zonas afectadas. Además, anunció que un buque anfibio de la Armada, dotado de alojamientos, quirófanos y vehículos de apoyo, arribará al puerto de Valencia en las próximas horas.

Noticia al Día/RT

