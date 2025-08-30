Sábado 30 de agosto de 2025
Al Dia

Unas 150 personas estarían cruzando diariamente la frontera del Táchira hacia Colombia

Para el analista en temas de frontera y migración William Gómez, a pesar de que hubo una disminución respecto a años anteriores, la movilidad humana sigue siendo sostenida.

Por Ernestina García

Unas 150 personas estarían cruzando diariamente la frontera del Táchira hacia Colombia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que 18.291 personas, en su mayoría venezolanos, regresaron a Suramérica entre enero y julio de este año, tras intentar sin éxito llegar a Estados Unidos.

No obstante, esto no significa que la migración desde Venezuela se haya detenido; por el contrario, se estaría manteniendo un flujo constante en varias fronteras.

Según declaró el analista en temas de frontera y migración William Gómez al programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias, entre 100 y 150 personas cruzan diariamente la frontera del Táchira hacia el Norte de Santander.

A esta cifra se suman los movimientos por Santa Elena de Uairén, estado Bolívar, hacia Pacaraima, en Brasil, que también registra un flujo sostenido.

Principales destinos de los migrantes


Los principales destinos de quienes emigran por vía terrestre actualmente son Colombia, Brasil, Chile y Perú, aunque también se observa un número de retornos producto de la xenofobia o dificultades económicas en los países receptores.

Para Gómez, a pesar de que hubo una disminución respecto a años anteriores, la movilidad humana sigue siendo sostenida.

Destacó que las razones que siguen impulsando a los venezolanos a salir del país son las mismas de hace años: falta de empleo formal, crisis económica, precariedad en los servicios públicos, deterioro de la calidad de vida y reunificación familiar.

Colombia: la principal ruta y destino de los venezolanos
Colombia continúa siendo el principal país de acogida y tránsito de migrantes venezolanos, especialmente a través del estado Táchira, que concentra la mayor movilidad humana por vías terrestres.

Gómez recordó que esta dinámica se intensificó tras las elecciones de 2024 y se interrumpió abruptamente en enero de este año, luego de la toma de posesión de Donald Trump en Estados Unidos, quien eliminó de inmediato el CBP One, el parole humanitario, el TPS y los centros de reunificación familiar.

Indicó que cerca de 230.000 venezolanos quedaron varados entre México y Centroamérica al no poder ingresar a EE. UU. y muchos de ellos han tenido que retornar a pie por la selva del Darién o gestionar su regreso en vuelos humanitarios y rutas terrestres hacia Colombia y Venezuela.

Puentes garantizan una movilización segura
Gómez advirtió además sobre los engaños en redes sociales de supuestos gestores que ofrecen traslados irregulares y falsos permisos de cruce fronterizo, por lo que recomendó a los migrantes utilizar los pasos oficiales.

Actualmente, los puentes internacionales de Ureña, Tienditas y San Antonio permanecen abiertos.

Igualmente, Colombia mantiene vigente una resolución que permite el ingreso de venezolanos solo con la cédula, así como la extensión de la validez del pasaporte vencido por 10 años adicionales.

Aunque la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) mantiene una casa de paso en San Antonio del Táchira, Gómez alertó que los puntos de asistencia humanitaria han disminuido por falta de financiamiento, lo que deja sin atención a una parte significativa de estos migrantes vulnerables que viajan por tierra.

Noticia al Día/Fe y alegría Noticias

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

No hay recluta en el Zulia, aclara el comandante de la Redi Occidental:

No hay recluta en el Zulia, aclara el comandante de la Redi Occidental: "Eso es mentira"

La Champions League 2025–202 ya tiene fecha

La Champions League 2025–202 ya tiene fecha

FANB incautó más de 200 kilos de marihuana en parque nacional del estado Amazonas

FANB incautó más de 200 kilos de marihuana en parque nacional del estado Amazonas

Un terremoto de la magnitud 5,3 sacude a Nevada

Un terremoto de la magnitud 5,3 sacude a Nevada

Captan a hombre orinando en plena vía pública en el sector La Chamarreta de Maracaibo

Captan a hombre orinando en plena vía pública en el sector La Chamarreta de Maracaibo

Alejandro Garnacho ficha por siete temporadas con el Chelsea

Alejandro Garnacho ficha por siete temporadas con el Chelsea

Bomberos de Caracas rescataron a hombre que cayó al Guaire

Bomberos de Caracas rescataron a hombre que cayó al Guaire

Piastri se adueña de la pole del GP de Países Bajos

Piastri se adueña de la pole del GP de Países Bajos

El hallazgo de Valeria Afanador en Colombia estremece las redes sociales: “Justicia inmediata y castigo ejemplar”

El hallazgo de Valeria Afanador en Colombia estremece las redes sociales: “Justicia inmediata y castigo ejemplar”

Maikel García disparó el decimocuarto jonrón de la temporada

Maikel García disparó el decimocuarto jonrón de la temporada

Wenceslao Moreno Jr. :“Águilas del Zulia posee una de las mejores reservas criollas de la liga”

Wenceslao Moreno Jr. :“Águilas del Zulia posee una de las mejores reservas criollas de la liga”

Lo que te deparan los astros este sábado 30-Ago

Lo que te deparan los astros este sábado 30-Ago

Emprendedores en Maracaibo reciben microcréditos otorgados por el alcalde Di Martino

Emprendedores en Maracaibo reciben microcréditos otorgados por el alcalde Di Martino

El disco debut de Oasis

El disco debut de Oasis "Definitely Maybe" cumple 31 años

Bruce Willis fue trasladado a un centro de cuidados especiales

Bruce Willis fue trasladado a un centro de cuidados especiales

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Murió bebé de nueve meses tras ser brutalmente golpeado por su padre en Barinas

Murió bebé de nueve meses tras ser brutalmente golpeado por su padre en Barinas

Hallan muerta a adolescente en la casa de su novio en Portuguesa

Hallan muerta a adolescente en la casa de su novio en Portuguesa

Hallan sin vida a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá

Hallan sin vida a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá

Trágico final: Kirguistán cesa en la búsqueda de la alpinista rusa Natalia Nagovitsyna

Trágico final: Kirguistán cesa en la búsqueda de la alpinista rusa Natalia Nagovitsyna

Explosión en vivienda de Fundación Mendoza no dejó víctimas

Explosión en vivienda de Fundación Mendoza no dejó víctimas

Noticias Relacionadas

Al Dia

El Free Cover de Los Primera ‘calientico’: Véalo aquí

En redes sociales ya circulan cientos de imágenes de la grabación de la que, no cabe duda, será de las que más disfrute el público.

Al Dia

Así sorprendió Daniel Sarcos a su fiel admiradora por su cumpleaños en Altos de Jalisco

Con serenata incluida y un momento con Daniel que quedó guardado para la posteridad celebró Nelly sus 90 años de vida

Al Dia

World Fitness, orgulloso patrocinador oficial, de la 6ta Edición de la Copa Gustavo Cuba

Septiembre será el mes donde se llevará cabo el evento de fisicoculturismo más esperado del año, el Gustavo Cuba Classic…
Al Dia

Se registró un incendio en terreno baldío del sector Primero de Mayo: No hubo heridos

Generó alarma entre los habitantes de la zona.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025