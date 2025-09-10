Miércoles 10 de septiembre de 2025
Al Dia

Venezolanos con TPS pueden solicitar o renovar licencias de conducir

El pasado viernes un juez federal anuló la orden del Departamento de Seguridad Nacional que cancelaba el TPS y las extensiones del beneficio para miles de venezolanos

Por María Briceño

Venezolanos con TPS pueden solicitar o renovar licencias de conducir
Foto: Agencia
La Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade informó sobre una nueva guía respecto a los venezolanos con Estatus de Protección Temporal (TPS) y la solicitud de documentos como licencias de conducir y tarjetas de identificación.

De acuerdo con la información, los inmigrantes de origen venezolano que cuentan con un TPS aprobado y que cuenten con cualquiera de los siguientes documentos: un formulario I-797 aprobado para el I-821 o un Documento de Autorización de Empleo (EAD) aprobado con fechas de vencimiento del 9 de septiembre de 2022, 10 de marzo de 2024, o 10 de septiembre de 2025, tienen derecho a la emisión de documentos y servicios hasta el 7 de noviembre de 2025.

La Oficina del Recaudador de Impuestos pide revisar cuidadosamente los documentos para asegurarse de que cumplen con los requisitos y presentar la documentación necesaria para solicitar los servicios de Licencias de Conducir y Vehículos Motorizados, en la Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade.

El pasado viernes un juez federal anuló la orden del Departamento de Seguridad Nacional que cancelaba el TPS y las extensiones del beneficio para miles de venezolanos.

Lee también: EEUU anunció la extensión del TPS para venezolanos

Noticia al Día con información de Telemundo

Al Dia

Alcalde Héctor Soto supervisa las instalaciones de Polisur y ajusta los planes de protección

El alcalde recibió una placa de reconocimiento, así como la Orden al Mérito Distinguido “Cruz del Instituto Autónomo Policía del Municipio San Francisco”
Al Dia

Gaita Hipólita Bolívar de "Cristo de Aranza es Gaita", de las primeras que graba en estudios de la Fundación

Endri Méndez, presidente de la Fundación Nacional de la Gaita, y los directivos Argenis Sánchez y Jaime Indriago, reciben cada día a los gaiteros seleccionados en la Fundación donde graban sus temas en modernos estudios con la última tecnología
Al Dia

Trump denuncia la violación del espacio aéreo de Polonia con drones de Rusia

El Gobierno polaco calificó esta intrusión como "un acto de agresión" mientras que Rusia negó "tener intenciones de atacar Polonia"

Al Dia

La Nasa afirma haber descubierto "posibles signos de vida" en el pasado en Marte

En rueda de prensa, Nicola Fox, administradora asociada a la dirección de Misiones Científicas detalló que: "Es una especie de señal, una especie de señal residual. No es vida en sí misma, y ciertamente podría haber sido de vida antigua"

