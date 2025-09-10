Venezolanos con TPS pueden solicitar o renovar licencias de conducir

La Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade informó sobre una nueva guía respecto a los venezolanos con Estatus de Protección Temporal (TPS) y la solicitud de documentos como licencias de conducir y tarjetas de identificación.

De acuerdo con la información, los inmigrantes de origen venezolano que cuentan con un TPS aprobado y que cuenten con cualquiera de los siguientes documentos: un formulario I-797 aprobado para el I-821 o un Documento de Autorización de Empleo (EAD) aprobado con fechas de vencimiento del 9 de septiembre de 2022, 10 de marzo de 2024, o 10 de septiembre de 2025, tienen derecho a la emisión de documentos y servicios hasta el 7 de noviembre de 2025.

La Oficina del Recaudador de Impuestos pide revisar cuidadosamente los documentos para asegurarse de que cumplen con los requisitos y presentar la documentación necesaria para solicitar los servicios de Licencias de Conducir y Vehículos Motorizados, en la Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade.

El pasado viernes un juez federal anuló la orden del Departamento de Seguridad Nacional que cancelaba el TPS y las extensiones del beneficio para miles de venezolanos.

Lee también: EEUU anunció la extensión del TPS para venezolanos

Noticia al Día con información de Telemundo