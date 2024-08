Venezolanos en la frontera de México temen una ola migratoria

Directores de albergues y venezolanos varados en la frontera norte de México, donde ya representan más de la cuarta parte de la migración irregular, temen que se consolide la “ola migratoria nunca antes vista”.

El miedo se percibe en particular en Ciudad Juárez, epicentro de la crisis migratoria entre México y Estados Unidos, donde los miles de migrantes que esperan su cita de ‘CBP One’ con autoridades estadounidenses, expresan a EFE.

Antes de las elecciones, el éxodo venezolano ya se sentía en México, donde la Unidad de Política Migratoria reportó 200 mil 289 venezolanos “en situación migratoria irregular” en el primer semestre de 2024, un 215 por ciento, más que lo reportado en el mismo lapso del año anterior.

Con ello, Venezuela es el principal país de origen de los migrantes irregulares en México, donde representan casi tres de cada diez, el 29 %, del récord de más de 712.000 detectados en el primer semestre del año.

El pastor Juan Ramón Fierro, quien dirige el albergue El Buen Samaritano, consideró que ningún país está listo para la salida de cientos de miles de venezolanos.

“Yo creo que no está preparado ninguno de los países, porque ellos van a tener que atravesar varios países para llegar hasta la frontera de México, allá en el sur, y luego no estamos preparados, a pesar de que aquí en la frontera hay 25 albergues, no tenemos la capacidad suficiente para recibir a tantas personas” mencionó.

Lee también: Heridos 17 migrantes tras chocar autobús contra la base de un puente peatonal en Panamá

Noticia al Día/Información de EFE