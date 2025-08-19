Anuncian prohibición de vuelos de drones en el país

Este martes 19 de agosto, el ministro de Transporte, Ramón Celestino Velásquez Araguayán, anunció a través de Instagram, la prohibición de vuelos con drones en el país.

"Se suspende y prohíbe, en todo el espacio geográfico nacional, la compra, venta, fabricación, importación, distribución, instrucción, capacitación, adiestramiento, registro y las operaciones de vuelos de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA), sean aeronaves remotamente pilotadas o no pilotadas y aeromodelos; así como sus partes y componentes", informó el ministro para el Transporte Ramón Velásquez en cumplimiento con la orden que salió en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.927.

La prohibición estará vigente por un lapso de 30 días, los cuales podrán ser prorrogables. Según el ministro de Transporte, la medida no afecta a los organismos de seguridad ciudadana y de defensa de la nación, quienes podrán seguir operando con normalidad este tipo de aeronaves.

"En este sentido, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), como Autoridad Aeronáutica de la República Bolivariana de Venezuela, y organismo que regula el uso de aeronaves y fiscaliza las actividades de la aeronáutica civil, será el encargado de dar cumplimiento a esta directriz, en coordinación con los órganos de seguridad y defensa del Estado, y podrá resolver aspectos no previstos en la Resolución", añadió.

Lee también: Venezuela suena en asesinatos de dos mujeres en Cúcuta-Colombia y una masacre en el Atlántico

Noticia al Día