Arrecia el calor en Maracaibo: Anuncian temperaturas superiores a los 35 °C este lunes 3-Nov

Temperaturas de más de 35 grados Celsius (°C) se esperan para este lunes, 3 de noviembre en la capital zuliana, tal como lo anunció el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

Las intensas lluvias que han caído en el territorio durante los últimos días, parecen haber levantado el vapor de suelo. La noche del domingo se sintió extremadamente calurosa, a lo que se le sumaron los racionamientos eléctricos en varias zonas de Maracaibo.

Pronóstico de lluvia

El Inameh destacó que hasta horas del mediodía de este lunes, se prevé cielo parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional; asimismo, tendremos mantos nubosos generando precipitaciones de intensidad variable en partes de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, este de Falcón y Lago de Maracaibo.

Foto: Inameh

