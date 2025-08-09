Asamblea Nacional rechaza nuevas acciones de EEUU contra Venezuela

La Asamblea Nacional (AN) emitió un Comunicado Oficial en el que condena los recientes intentos del gobierno estadounidense de retomar prácticas de intervención y amenazas que, según el texto, buscan alterar la paz y el desarrollo alcanzado por el pueblo venezolano.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, expresó el firme rechazo del Poder Legislativo ante las medidas anunciadas por la Fiscalía de Estados Unidos, calificándolas como ilegales, infundadas y parte de una ofensiva irracional contra el presidente Nicolás Maduro y el pueblo venezolano, al que definió como “rebelde y valiente”.

Rodríguez advirtió que estas acciones pretenden reactivar focos de violencia promovidos por sectores extremistas, los cuales —afirmó— han sido derrotados por el gobierno y la ciudadanía. “Hoy Venezuela es el país más seguro y con mayor crecimiento económico en la región”, aseguró.

Asimismo, destacó que el presidente Maduro representa la garantía de paz, el resguardo de la democracia y el liderazgo firme que sostiene el Estado de derecho conforme a la Constitución. Reiteró que el Parlamento, plural y legítimamente constituido, respalda al jefe de Estado en la defensa de la soberanía nacional.

El comunicado concluye con un mensaje contundente: “A quienes siembran odio y caos, les decimos con claridad: Venezuela no se rinde. Con la unión cívico-militar-policial, protegeremos nuestra independencia y el camino hacia un país justo, equitativo y próspero para las futuras generaciones”.

Noticia al Día / VTV