Autoridades atienden afectaciones por las precipitaciones en Falcón

El director de Protección Civil Falcón, Joe Cabos, informó que en el municipio Carirubana de la ciudad de Punto Fijo, algunos sectores sufrieron anegaciones tras las fuertes lluvias registradas en la madrugada de este viernes 19 de septiembre.

“El sector El Milagro fue afectado por anegación de tipo temporal, ya a esta hora su nivel de caudal ha sido el normal; sin embargo, tenemos algunas casas afectadas por anegación, y ya se están efectuando los trabajos de achicamiento", detalló Cabos.

Indicó que la temporada de lluvias podría extenderse por dos meses más.

“Recordemos que este período continuará aproximadamente hasta el mes de noviembre y no estamos exentos de la posibilidad de que se puedan repetir lluvias de moderada a elevada intensidad en gran parte de la geografía falconiana", exhortó.

Noticia al Día/Información de Unión Radio