Bachaquero registra otro temblor de 3.5

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) registró durante la madrugada de este martes 30 de septiembre, un sismo de 3,5 en la escala de magnitud momento (Mw).

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 9.2 kilómetros y su epicentro se ubicó en las coordenadas 9.896°N y 70.590°O, aproximadamente 58 kilómetros al este de Bachaquero, en la Costa Oriental del Lago, estado Zulia.

En menos de 24 horas, Funvisis ha registrado tres sismos de magnitud 3,7/3,6/3,5.

El organismo reitera el llamado a la calma y recordó que Venezuela es una región sísmicamente activa, por lo que es importante mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de protección civil.

