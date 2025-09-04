Jueves 04 de septiembre de 2025
Al Dia

Cabello sobre anuncio de ataque a embarcación con drogas: Es un show para justificar la agresión

Culpó directamente a Marco Rubio de buscar incriminar a Venezuela mediante la siembra de drogas en un buque petrolero

Por Christian Coronel

Cabello sobre anuncio de ataque a embarcación con drogas: Es un show para justificar la agresión
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, denunció este miércoles 3 de septiembre un supuesto plan orquestado por la oposición venezolana, el Gobierno de Guyana y Estados Unidos para fabricar un “falso positivo” en el mar Caribe con el fin de responsabilizar a Venezuela de ser tránsito del flagelo del narcotráfico y fraguar una agresión contra el país.

"Es un show para justificar la agresión contra el pueblo venezolano”, dijo indicando que el plan es introducir estupefacientes en una nave petrolera en el Caribe, atribuir falsamente la carga a tripulantes venezolanos y difundir el hallazgo como pretexto para “agredir” al país.

Asimismo, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), calificó de contradictoria la versión de Estados Unidos sobre un supuesto ataque a una embarcación venezolana en el mar Caribe. "No saben si es el Cartel de los Soles o el Tren de Aragua".

Por su parte, culpó directamente a Marco Rubio de buscar incriminar a Venezuela mediante la siembra de drogas en un buque petrolero.

Noticia al Día / Globovisión

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Detenidos 25 migrantes venezolanos en Trinidad y Tobago

Detenidos 25 migrantes venezolanos en Trinidad y Tobago

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 4 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 4 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 4 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 4 de septiembre

Se incendiaron tres vehículos en Villa Delicias

Se incendiaron tres vehículos en Villa Delicias

Perú: El expresidente Alejandro Toledo recibe segunda condena por lavado

Perú: El expresidente Alejandro Toledo recibe segunda condena por lavado

Marco Rubio visita México en medio de tensión en el Caribe

Marco Rubio visita México en medio de tensión en el Caribe

Unidos por Adrián Pablo Toledo

Unidos por Adrián Pablo Toledo

Mijares aclara rumores sobre su salud: Su equipo desmiente reporte de hospitalización

Mijares aclara rumores sobre su salud: Su equipo desmiente reporte de hospitalización

Ella es Marlene la fundadora del mercado a ambos lados de La Principal de Cuatricentenario

Ella es Marlene la fundadora del mercado a ambos lados de La Principal de Cuatricentenario

Ultimaron a zuliano por resistirse al robo de sus pertenencias en Colombia

Ultimaron a zuliano por resistirse al robo de sus pertenencias en Colombia

CICPC capturó a tres hombres por homicidio en Lara, Portuguesa y Caracas

CICPC capturó a tres hombres por homicidio en Lara, Portuguesa y Caracas

Llegó el futuro: Innovación y tecnología de los trenes del Metro de Bogotá arriban a Colombia

Llegó el futuro: Innovación y tecnología de los trenes del Metro de Bogotá arriban a Colombia

Realizaron actos conmemorativos en Caracas por el 80º. aniversario del fin de la II Guerra Mundial en China

Realizaron actos conmemorativos en Caracas por el 80º. aniversario del fin de la II Guerra Mundial en China

Intentaron venderle las bolsas CLAP a los trabajadores del Metro de Caracas

Intentaron venderle las bolsas CLAP a los trabajadores del Metro de Caracas

Luis Arráez conectó el séptimo vuelacerca de temporada

Luis Arráez conectó el séptimo vuelacerca de temporada

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Llegan a Venezuela 286 connacionales deportados de EEUU

Llegan a Venezuela 286 connacionales deportados de EEUU

Se incendiaron tres vehículos en Villa Delicias

Se incendiaron tres vehículos en Villa Delicias

Onda tropical N° 33 ingresó al territorio venezolano: Anuncian lluvias en Zulia este jueves 4-Sept

Onda tropical N° 33 ingresó al territorio venezolano: Anuncian lluvias en Zulia este jueves 4-Sept

Titulares de la prensa nacional para este jueves 4 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 4 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 4 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 4 de septiembre de 2025

Noticias Relacionadas

Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 3° de septiembre de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este miércoles 3° de septiembre de 2025 en…
Al Dia

Onda tropical N° 33 ingresó al territorio venezolano: Anuncian lluvias en Zulia este jueves 4-Sept

El Inameh anuncia que la OT N° 34 entraría a Venezuela la próxima semana, por lo que se mantienen los pronósticos de precipitaciones en gran parte del país

Nacionales

Titulares de la prensa nacional para este jueves 4 de septiembre

Noticia al Día trae para ti los titulares de la prensa nacional correspondiente a este jueves 4 de septiembre de…
Nacionales

Llegan a Venezuela 286 connacionales deportados de EEUU

El grupo de venezolanos que retorno al país este miércoles está conformado de la siguiente manera: 30 mujeres, 250 hombres, tres niñas y tres niños.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025