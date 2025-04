Campamento juvenil de la Iglesia Cristiana Filadelfia albergó 167 jóvenes en Mérida

La ciudad de Mérida fue el sitio de encuentro de más de 167 jóvenes de la Iglesia Cristiana Filadelfia e invitados para disfrutar de 5 días de un encuentro con el Señor Jesucristo en el Campamento juvenil Por Tu Gracia 2024, edición “¡Emergencia! Ctrl+Alt+ Supr.”, realizado en las instalaciones del Club Campestre Prado Paraíso, en el pueblo merideño de Tabay.

Cada dos años, y con una gran logística, se realiza este campamento dirigido a los jóvenes tanto de la Iglesia Cristiana Filadelfia como a invitados de otras iglesias, incluso a jóvenes que no han conocido a Cristo para que sea de bendición a sus vidas. La temática de este año se tituló “¡Emergencia! Ctrl+Alt+ Supr.” que, en términos de tecnología, significa reiniciar el sistema en una computadora o cerrar programas, lo cual sirvió de ejemplo para expresar que al igual que un ordenador, necesitamos ese “reinicio” en nuestras vidas.

Bajo el versículo lema en el Salmo 51:10 “Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí”, el retiro espiritual del Campamento “¡Emergencia! Ctrl+Alt+ Supr.”, bajo la cobertura del Espíritu Santo, les ofreció a los jóvenes asistentes la oportunidad de reiniciar sus vidas, un tiempo para reflexionar, pedir perdón y buscar la ayuda de Dios para hacer cambios positivos.

Un tiempo para fortalecer la relación con Dios y con los demás y para crecer en ese amor y servicio al Señor.

De gran bendición fue para los jóvenes el campamento, ya que no solo disfrutaron de dinámicas deportivas, competencias divertidas y desafiantes, sino también charlas y prédicas usando íconos de la temática, pero orientadas bajo la luz de la Palabra de Dios. Se conformaron equipos para las competencias con nombres alusivos a la tecnología como Tesla, Google, Microsoft, Apple, Meta y Android, resultando ganador el equipo Appel.

La agenda estuvo conformada por toda una programación que incluía los devocionales cada mañana, charlas, tiempo de recreación y de compartir, así como las prédicas y talleres por parte de los pastores invitados Isaías Herrera y Jorge Chirinos, y de la psicóloga Patricia Becerra, quien estuvo desarrollando temas tanto a nivel general a todos los chicos, como a temas muy puntuales y de orientación dirigidos a las chicas.

En el inicio del primer taller, los jóvenes fueron segmentados por sexo para abordar temas relacionados con la sexualidad y relaciones, las muchachas recibieron la charla por parte de la Dra. Patricia Becerra y los muchachos por los pastores Juan Ramos y Gerardo Morán. Para el segundo taller el encargado fue el pastor Jorge Chirinos, con el tema de la Ideología de Género. En ambos talleres se tocaron temas como la comunión e intimidad con Dios, tentaciones, depresión, ansiedad, culpa y decisiones.

La Dra. Patricia Becerra dictó los talleres ERROR 404: cuando los jóvenes buscan vincularse con aquellas personas que llevan el mismo ritmo que ellos, que hacen cosas extremas, arriesgadas y que refuerzan en los jóvenes que esas cosas están bien. Igualmente, dictó el taller Formateo de Software, junto a los pastores Juan Ramos y Gerardo Morán, y Shift+Supr que es un comando que se utiliza para borrar los archivos de la computadora de manera permanente, y así fue el ejemplo de este título que tuvo como propósito que los jóvenes puedan eliminar aquellas cosas y ataduras que los aleja del propósito de Dios y de vivir una vida en santidad.

El pastor invitado Jorge Chirinos dirigió sus prédicas denominándolas “Desafios existenciales del joven cristiano I, II y III”, donde los jóvenes recibieron esa palabra que los confrontó y los llevó a la reflexión. Habló sobre la historia del pueblo de Dios en Egipto, todo lo que tiene que ver con el orden de Dios, la obediencia, la reacción del pueblo ante los desafíos que se les presentaron en el desierto. El pastor Chirinos desarrolló su mensaje a los jóvenes en que no deben tener temor frente a todos los problemas, a estar firmes, porque hay promesas de Dios, promesas imperativas, como las denominó, ya que no se van a dar hasta que no den el paso. “Yo tomo una decisión y Dios se encarga de dar el resto”, dijo.

Por su parte, el pastor invitado Isaías Herrera, siguiendo la temática del campamento, dictó las plenarias identificadas como El Antivirus, el cual desarrolló dando como ejemplo el pecado de Adán y Eva, el pecado como ese virus que entró a la humanidad y que nosotros debemos combatir con el antivirus que es la palabra de Dios; también en la plenaria titulada Ctrl+Z el pastor Herrera habló sobre cómo salir de la culpa, y cerró sus plenarias el día domingo con F-10, ejemplificando que esta tecla se utiliza para activar la barra de menú en diferentes aplicaciones y programas.

Al presionar la tecla F10, se activa la barra de menú y se puede navegar por las diferentes opciones utilizando las teclas de flecha. En ese sentido, mencionó el libro de Marcos 16:15: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Así como el libro de Mateo 28:19 y 20: Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

La nota de entretenimiento de cada noche la impuso la sección Artoncha TV, un espacio divertido que contaba todas las incidencias ocurridas durante todo el día, conducido por los pastores Juan Ramos, Gerardo Morán y Juan Villalobos, donde transmitían historias bíblicas, y entrevistas jocosas que despertaron las risas, gritos y aplausos de todos los jóvenes.

Un toque muy importante del campamento lo constituyeron los testimonios de los jóvenes de cómo fue su experiencia antes de llegar y luego de estar en el retiro, manifestando cómo el Señor los ha ayudado, buscaron del Señor, sintieron que Dios los ayudó y aprendieron a descansar en Él. Igualmente, dijeron que los hermanos que conocieron fueron de gran bendición para ellos, que los percibieron como una familia, y que sintieron a Dios en su corazón.

Frases como estas se escucharon en los testimonios: “busqué respuestas y en las prédicas sentí que el Señor me dio lo que andaba buscando”; “Me alejé de Dios, tenía adicción a la pornografía, no leía la Biblia, tenía la parte espiritual abandonada y este campamento ha sido de gran reflexión para mi, he llorado y he derramado mi espíritu en las alabanzas”; “Me gustó el campamento porque por fin pude escuchar a Dios, he aprendido mucho y he tomado nota de todas las enseñanzas”; “La Biblia no miente cuando dice que somos una familia. No me congrego en Filadelfia, pero los he sentido como una familia. Si defino este campamento lo defino como la presencia de Dios aquí…y Dios es tan bueno que me trajo hasta aquí y permitió volverme a enamorar de Él”.

“Encontré una familia, y no quería venir, yo no creía en Dios, practicaba otras religiones de las cuales hoy me arrepiento. Me ayudaron a integrarme, me he sentido bien recibido, en la prédica de la noche me quebranté y quiero seguir aquí y entregarme al Señor y espero seguir compartiendo con ustedes. He sentido el cambio en mí”.

Para el pastor asistente Juan Ramos, Director del Ministerio Jóvenes con Propósito, este campamento Por tu Gracia 2024 en su edición “¡Emergencia! Ctrl+Alt+ Supr.” Ha sido una experiencia verdaderamente transformadora para toda la juventud. “Desde el primer día Dios estuvo presente en cada actividad, en cada taller, en cada plenaria, en cada mensaje, en cada momento de comunión, logrando cumplir con creces los objetivos que nos habíamos propuesto, tanto seculares como espirituales. Los jóvenes regresaron siendo jóvenes totalmente nuevos, con una fe renovada. Hemos sido testigos de cómo Él ha ministrado en sus corazones, confrontándolos, edificándolos, preparándolos para enfrentar con valentía y con mucha fuerza el 2025.”

Noticia al Día/Nancy Revilla