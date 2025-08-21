Cáritas Venezuela distribuye 160 toneladas de ayuda a más de 100 mil afectados por lluvias

La organización católica Cáritas Venezuela informó que ha distribuido más de 160 toneladas de insumos esenciales a más de 100.000 personas que han resultado afectadas por las intensas lluvias registradas en los últimos meses, especialmente en la región occidental del país, donde se han reportado deslizamientos de tierra y crecidas de ríos que han provocado severas inundaciones.

Entre los recursos entregados se incluyen alimentos, agua potable, ropa, productos de higiene personal, colchones, carpas y otros artículos de primera necesidad, según detalló la organización.

Durante una rueda de prensa realizada en Caracas, el director de Cáritas en el estado Mérida, Carlos Zambrano, indicó que además se ha brindado acompañamiento psicosocial a más de 8.000 familias, como parte del esfuerzo integral de atención humanitaria.

Zambrano precisó que la ayuda ha sido canalizada hacia comunidades de siete estados: Mérida, Trujillo, Barinas, Portuguesa, Apure, Cojedes y Bolívar, todos afectados por el impacto de las precipitaciones.

Por su parte, la directora ejecutiva de Cáritas Venezuela, Janeth Márquez, destacó que la organización ha trabajado durante una década en medio de un contexto de crisis nacional, pero advirtió que “una crisis no puede prolongarse indefinidamente”.

“Estamos tratando de incidir para que se generen políticas públicas que mejoren la situación del país. Queremos sentarnos con todos los actores en mesas de diálogo que permitan avanzar en soluciones reales, especialmente para quienes más lo necesitan”, expresó Márquez.

La organización anunció que se encuentra preparando una segunda fase de ayuda humanitaria, con el objetivo de extender su alcance a nuevas localidades afectadas y reforzar la atención en zonas como Mérida, Bolívar y Apure.

Cáritas Venezuela canaliza sus donaciones a través de centros de acopio, y realiza la distribución mediante empresas de envíos, además de contar con el respaldo de donantes particulares, instituciones bancarias y el aporte solidario de migrantes venezolanos.

Las lluvias, iniciadas a finales de junio, han causado daños significativos en gran parte del occidente venezolano, incluyendo los estados Barinas, Táchira, Trujillo, Mérida y Portuguesa, así como en Bolívar y Guárico, donde también se han reportado afectaciones.

Noticia al Día / Unión Radio