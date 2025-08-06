Jueves 07 de agosto de 2025
Científicos descubren serpiente dormilona de los pastos en Trujillo

El equipo también descubrió una segunda especie nueva de serpiente dormilona

Por Andrea Guerrero

Foto: Agencia
Cerca de una sinuosa carretera montañosa en el oeste de Venezuela, una criatura de 45 centímetros de largo se escondió bajo una roca y esperó. Pero su escondite no estaba lo suficientemente oculto.

Unos científicos que pasaban por allí encontraron a la serpiente "dormida" y descubrieron una nueva especie.

Un equipo de investigadores visitó decenas de sitios en Venezuela en 2021 como parte de un estudio sobre la biodiversidad de reptiles, según un estudio publicado el 1 de agosto en la revista especializada Organisms Diversity & Evolution. Durante su visita al estado Trujillo, los investigadores encontraron varias serpientes de aspecto desconocido acechando bajo las rocas, según el estudio.

Intrigados, observaron a los animales con más atención, analizaron su ADN y se dieron cuenta de que habían descubierto una nueva especie: Atractus nemosophis, o la serpiente dormilona de los pastos.

Estado Trujillo

Las serpientes dormilonas de los pastos pueden alcanzar unos 45 centímetros de largo, según el estudio. Tienen hocicos alargados, ojos de tamaño moderado y lenguas de color crema o grisáceas.

Las fotos muestran la variada coloración de la nueva especie. La mayoría de las serpientes eran rojizas o marrón rojizas, mientras que otras eran marrón grisáceas con pequeñas manchas oscuras, y algunas eran marrón grisáceas uniformes, según los investigadores.

Todas las serpientes

Independientemente de su coloración, todas las serpientes dormilonas de los pastos tenían una mancha negra en forma de herradura en el vientre, según el estudio. Las serpientes dormilonas de los pastos viven en bosques de montaña a altitudes de entre 1500 y 2500 metros, según los investigadores.

Las serpientes se encontraban frecuentemente cerca de áreas modificadas por el hombre, utilizadas para actividades como la agricultura y/o pastizales para la ganadería de altura.

Al igual que otras serpientes dormilonas, la nueva especie probablemente se alimenta exclusivamente de lombrices de tierra y suele permanecer inmóvil durante el día, pareciendo dormida a los ojos de los observadores.

Los investigadores afirmaron que nombraron a la nueva especie a partir de las palabras griegas ‘nemos’, que significa bosque o bosque con pasto para el ganado, y ‘ophis’, que significa ‘serpiente’, en honor al lugar donde fue encontrada.

Hasta el momento, se han encontrado serpientes dormilonas de pastizales en cuatro sitios del estado de Trujillo, una región del occidente de Venezuela. Debido a su distribución limitada y proximidad a los humanos, los investigadores consideraron que la nueva especie es vulnerable.

Patrón de escamas

La nueva especie fue identificada por su ADN, patrón de escamas, genitales, coloración del vientre y otras características físicas sutiles, según el estudio.

El equipo de investigación estuvo integrado por Luis Felipe Esqueda, Fernando Rojas-Runjaic, Ana Prudente, Santos Bazó, Luis Fernando Navarrete, Edward Carmargo-Sillet, Juan Carlos Ortiz, Claudio Correa, Pablo Guerrero y Félix Urra.

El equipo también descubrió una segunda especie nueva de serpiente dormilona.

Noticia al Día / Miami Herald

