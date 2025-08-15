¿Cómo sacar un permiso de viaje para niños y adolescentes en Venezuela?

Llegan las vacaciones y la afluencia de turistas a distintas regiones y países; junto con ello aparece la incógnita sobre los permosos de viaje que requieren los menores de edad para poder trasladarse de forma legal.

El abogado y coordinador del programa de buen trato de Cecodap, Carlos Trapani, recordó que a los niños se les reconocen el derecho al libre tránsito para desplazarse por todo el territorio nacional o incluso internacional, aun así deben cumplir con requisitos para salvaguardar su integridad y evitar eventualidades como secuestros o hurtos.

"Surgen las autorizaciones, mecanismos que la legislación establece para proteger al niño en el ejercicio del derecho del libre tránsito. Ahora, para tramitar los permisos depende de las circunstancias particulares y del niño, ya que hay varios supuestos", mencionó en el programa La Frecuencia de Hoy.

Explicó que si el joven viaja solo o con terceras personas, requerirá la autorización de alguno de los padres para transitar por el territorio nacional, dicha autorización debe ser emitida por un Consejo de Protección o un servicio de notaría (con los requisitos previamente solicitados por la entidad).

Si el niño se desplaza con alguno de los progenitores, no necesitará de algún permiso.

En el ámbito internacional, si va con los padres tampoco tendrá que llevar consentimiento. En caso de que viaje con alguno de los padres o con terceras personas, si debe poseer la autorización de los representantes.

Si viaja solo o con terceras personas, el permiso de ambos padres deberá estar avalado obligatoriamente.

Para tramitar los permisos, se puede hacer como el proceso para un desplazamiento nacional. En caso de que uno de los padres se encuentre en otro país, deberá acudir al servicio consular de Venezuela y otorgarlo. De no haber consulado, el padre debe ir a una oficina pública del Estado donde se encuentre, otorgue la autorización, haga el proceso de apostilla y envíe el permiso.

El abogado Trapani dijo que los poderes generales que se usaban anteriormente fueron prohibidos porque el derecho de los padres no se le puede dar a otra persona.

