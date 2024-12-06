Conviasa conectará al país con China a partir del 20 de diciembre

La aerolínea estatal de Venezuela, Conviasa, conectará al país con China a partir del próximo 20 de diciembre, anunció este viernes 6 de diciembre, el gobierno venezolano.

En la red social Instagram, el Ministerio de Transporte indicó que la conexión aérea será entre Caracas y Cantón, con una escala en Moscú, Rusia.

Según el itinerario publicado en la página web de la compañía, la ruta operará una vez a la semana, con salidas los viernes desde el país caribeño, y llegadas los días lunes.

El boleto más económico, de acuerdo a lo señalado en el portal, tiene un precio de 2.119,98 dólares, equivalentes a 102.437,43 bolívares, la moneda de Venezuela, un país donde hoy el salario mínimo -referencia para el resto de remuneraciones en el sector público- y las pensiones son de 130 bolívares -unos 2,69 dólares al mes a la tasa de cambio oficial- a los que se suman los bonos de alimentación, de 40 dólares, y "de guerra económica", de 90.

Noticia al Día / EFE