Crean comisión interministerial para garantizar distribución del agua en todo el país

El ministro para el Ecosocialismo, Ricardo Molina, informó que se creó una comisión interministerial para la atención de las cuencas que permita garantizar el agua en el territorio nacional.

Aseveró que la Gran Misión Madre Tierra transversaliza todas las actividades económicas, sociales, políticas, culturales del país. "Nos toca ejercer la autoridad ambiental y administar los bienes, estamos obligados a preservar las cuencas para tener garantía de producción de agua, hay un trabajo importante, pero tenemos que profundizarlo", afirmó.

En entrevista concedida al programa Al Instante de Unión Radio, instó a tener una visión en beneficio de los espacios naturales y la protección del ambiente.

"Se tenía la visión capitalista de extraer bienes naturales para conseguir dinero, sin importar si de donde se extrae esos bienes se destruye o no se destruye, si se logra la sustentabilidad y permanencia en el tiempo o no. La visión ecosocialista tiene claro que debemos nosotros satisfacer nuestras necesidades, no para acumular riquezas y de donde se aprovechen los bienes naturales debemos promover las condiciones naturaleza con equidad", dijo.

Por otra parte, precisó que la meta para este año es alcanzar la siembra de no menos de 37 millones de plantas al año para reponer lo que "no da tiempo que la propia naturaleza regenere en todo el país".

Indicó que se busca ordenar la explotación de bosques para potenciar los planes de manejos forestales. "No se puede seguir extrayendo madera indiscriminadamente sin un plan de manejo. Estamos ahora retomando la cultura de los planes de manejos".

Noticia al Día/Información de Unión Radio