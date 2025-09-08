Delcy Rodríguez instó a mantener la producción nacional a pesar de las agresiones

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, llamó este domingo a no detener la producción local, pese a las "graves amenazas" que considera está enfrentando su país, cuando Estados Unidos ha movilizado activos militares al mar Caribe, cerca de aguas del país sudamericano, bajo el argumento del combate al narcotráfico.

"Sabemos que hay graves amenazas contra Venezuela, sabemos que hay agresiones que se pretenden contra nuestro país (…) pero algo que no se puede detener es el proceso productivo en Venezuela", manifestó la funcionaria en un video publicado en sus redes sociales de una visita a una fábrica textil.

En las imágenes, Rodríguez instó a preservar la industria nacional.

"Es el llamado al sector industrial venezolano que sea lo hecho en Venezuela lo que pueda privar y que busquemos los equilibrios para satisfacer (los) bienes y servicios de la población venezolana", agregó.

A mediados de agosto, EE.UU. anunció un despliegue militar en aguas caribeñas, con el presunto objetivo de combatir el tráfico de drogas que, según Washington, "contamina" las calles de ese país.

Noticia al Día/Información de EFE