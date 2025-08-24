Detectan dos casos de cáncer ovárico en bebes en Mérida

En un hecho poco común y alarmante, el Centro de Atención Terapéutica (CAT) Heroínas de Mérida ha confirmado la detección de dos casos de cáncer ovárico en bebés recién nacidas. Ambas pacientes, de apenas 20 días y dos meses de edad, provienen de los páramos merideños.

Elizabeth Céspedes, coordinadora del CAT, explicó que se están realizando estudios para identificar posibles agentes que hayan influido en el desarrollo de estas patologías tan tempranas. La institución ha activado una “ruta oncológica” para detectar nuevos casos de manera oportuna, realizando procedimientos como tomografías, ultrasonidos y biopsias.

La coordinadora hizo un llamado a la población a mantenerse alerta y a llevar a los menores de edad a los centros de salud ante cualquier síntoma anormal, señalando que “en diversas jurisdicciones hay muchos infantes en espera de resultados y seguimiento médico”.

Además, se está llevando a cabo un censo para determinar las causas y consecuencias de esta situación, lo que permitirá implementar políticas más eficaces. El CAT Heroínas de Mérida continuará trabajando con las autoridades sanitarias para fortalecer la detección temprana de enfermedades oncológicas en la región.

Noticia al Día/Información de Palpitar Trujillano