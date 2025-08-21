Diosdado Cabello denuncia separación de niños venezolanos en EEUU durante retorno de migrantes

La noche de este miércoles 20 de agosto, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, denunció que dos niños venezolanos fueron retenidos en Estados Unidos, luego de que sus madres regresaran al país a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria.

“Dos de las madres que llegaron hoy fueron separadas de sus hijos en el aeropuerto. Esto se suma a otros casos similares que se han reportado en EE. UU. Ojalá no se les ocurra hacerles daño a esos niños. Por eso hay que exigir que nuestros niños y niñas regresen”, expresó Cabello durante su programa Con El Mazo Dando.

En ese mismo espacio, el dirigente señaló que las autoridades migratorias estadounidenses habían anunciado el envío de 211 ciudadanos venezolanos, pero que en el vuelo solo se contabilizaron 110 pasajeros.

“Parece que se les perdió la mitad de la lista, o ya no hay nadie del Tren de Aragua allá… porque ellos dijeron que sus cárceles estaban llenas de integrantes de ese grupo”, comentó con tono irónico.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles oficiales por parte de las autoridades estadounidenses sobre la diferencia en el número de repatriados ni sobre los casos de los menores mencionados.

Noticia al Día / VTV