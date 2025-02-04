Diosdado Cabello dice que la Usaid "pagó" unas primarias opositoras

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este lunes 3 de febrero que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, en inglés) -bajo amenaza de ser desmantelada por la Administración de Donald Trump- "pagó" unas elecciones primarias de la oposición, sin especificar cuáles.

"Las elecciones primarias de la oposición venezolana las pagó la Usaid, y mintieron al mecanismo lo que estaban haciendo", expresó el funcionario en una rueda de prensa, transmitida por el canal estatal VTV.

El 22 de octubre de 2023, la mayor coalición opositoras -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- celebró unos comicios internos para definir el candidato que la representaría en las presidenciales del pasado julio.

En esas internas ganó la exdiputada María Corina Machado, quien no pudo competir debido a una inhabilitación en su contra, por lo que posteriormente fue postulado Edmundo González Urrutia.

Cabello -también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido (Psuv)- dijo que ha elaborado "un trabajo" que próximamente va a "mostrar" sobre "quiénes se financiaron" de la hasta ahora agencia independiente, incluyendo, señaló, "estas ONG" que "cada vez que tienen oportunidad de declarar" contra Venezuela "lo hacen".

"La justicia va a llegar, se ha internacionalizado el tun tun", agregó el funcionario, en referencia a un operativo de detención, cuyo nombre hace alusión al sonido de una puerta al ser tocada.

Este lunes, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció que ha sido designado como director interino de la Usaid, mientras crecen los rumores de que el presidente Donald Trump podría cerrarla.

Rubio, que hizo el anuncio durante un viaje oficial a El Salvador, denunció que la Usaid padece un problema endémico de negarse a alinear sus proyectos con los intereses de la política exterior estadounidense, y dijo que sus trabajadores se están "insubordinando".

La noticia se conoció horas después de que el magnate Elon Musk asegurase que Trump ha aceptado desmantelar la agencia, cuya página web y cuentas en redes sociales quedaron desactivado el fin de semana.

Los trabajadores de la Usaid en Washington recibieron este lunes la orden de quedarse en casa y las oficinas de la agencia en la capital estadounidense amanecieron precintadas.

