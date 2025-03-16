Diosdado Cabello informó que asambleas del Psuv arrojaron 163.015 postulaciones y 131.902 postulados

Este domingo 16 de marzo, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, informó que las asambleas de bases realizadas este sábado arrojaron 163 mil 15 postulaciones y 131.902 postulados.

La información la dio a conocer durante una rueda de prensa donde destacó que más de cinco millones de personas se movilizaron para participar de forma pacífica en la postulación de las candidaturas rumbo a los comicios del próximo 25 de mayo.

El alto dirigente de la tolda jornada como "un evento extraordinario, de máxima presencia democrática de nuestra gente, pueblo, de las bases, del Gran Polo Patriótico, participando activamente".

"Tuvimos 163.015 postulaciones con 131.902 postulados y postuladas, es decir, cédulas únicas. ¿Por qué la diferencia? Porque hay 31.113 personas que fueron postuladas a más de un cargo", detalló.

La asamblea de postulación se llevó a cabo en las más de 47.200 comunidades del país.

Cabello, dio a conocer cifras, donde el total de las postulaciones realizadas, el 54 por ciento corresponden a mujeres, mientras que el 46 % a hombres.

Detalló que para el cargo de gobernador (a), fueron postuladas 21 mil 648 personas, de las cuales el 51,7 % son mujeres y 48, 3 % son hombres. De ese total, el 45,5% tienen más de 50 años de edad, el 40,3% tiene entre 36 y 50 años y el 14,2% entre 21 a 35 años.

Con respeto a los postulados a la Asamblea Nacional, el total es de 66.731 personas, de las cuales el 55,7% corresponde a mujeres y un 44,3% a hombres, siendo un 45,42% personas de más de 50 años de edad, 40,22% de entre 36 a 50 años y 14,36% de entre 21 a 35 años.

Además, se registró 74 mil 636 postulados a los Consejos Legislativos, siendo el 56,5 por ciento mujeres y el 43,5 % hombres. Del total hay 43,7% personas de más de 50 años de edad, 41,7% de 36 a 50 años y 14,6% de 21 a 35 años.

Lee también: Desde Mara inicia jornada de revisión de la maquinaria 1x10x7

Noticia al Día