Gobierno acusa a Ecuador de retrasar visado de atletas por motivos "políticos"

El Gobierno de Venezuela acusó este viernes a Ecuador de "retrasar y "no responder por motivos estrictamente políticos" la solicitud de visas para atletas de la Delegación Venezolana de Voleibol de Playa, lo que, subrayó, impide su participación en el Clasificatorio Mundial, del 8 al 10 de agosto, para los próximos Juegos Olímpicos y Mundiales.

A través de un comunicado, el Ejecutivo de Nicolás Maduro afirmó que esta medida "viola el derecho fundamental al deporte" y "afecta directamente la integridad y el desarrollo deportivo" de los atletas venezolanos.

"La denuncia de esta situación es de vital importancia porque sienta un precedente peligroso que atenta contra los valores universales del deporte: la inclusión, la igualdad y el juego limpio", alertó.

Por lo tanto, hizo un llamado a las organizaciones internacionales responsables del deporte para que "velen por la garantía de una participación justa, evitando la politización del deporte y asegurando que los valores intrínsecos de la sana competencia prevalezcan siempre".

"Venezuela reitera su firme compromiso con la defensa de los derechos de sus deportistas y exige el respeto irrestricto a los principios que deben regir el ámbito deportivo internacional", concluyó el Gobierno venezolano, que subrayó que el deporte "debe ser un motor de unión entre las naciones" y "no una herramienta para la exclusión o la división".

Noticia al Día / EFE