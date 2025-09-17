Martes 16 de septiembre de 2025
Al Dia

Gobierno denuncia nuevo ataque al sistema eléctrico del país

Corpoelec aseguró que fueron activados los mecanismos de protección y respuesta

Por María Briceño


Foto: Cortesía
Durante la noche de este martes 16 de septiembre, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), a través de un comunicado oficial, denunció un nuevo ataque contra dos de las principales líneas de transmisión de 765 kV, infraestructura clave para el suministro de energía eléctrica en Venezuela.

De acuerdo al comunicado emitido por el organismo, "esta agresión forma parte de una estrategia que busca desestabilizar la paz y la unidad nacional". Corpoelec subrayó que estos actos buscan quebrantar la armonía nacional y amenazan la soberanía del país mediante una escalada bélica y psicológica".

Asimismo, aseguraron que fueron activados los mecanismos de protección y respuestas establecidos en la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, garantizando la recuperación progresiva del servicio y la integridad de la infraestructura.

