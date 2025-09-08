Hoy se celebran 114 años de coronación canónica de la Virgen del Valle

A las 5:00 a. m., de este lunes, 8 de septiembre la iglesia católica en Nueva Esparta dio inicio a los actos para la celebración de los 114 años de coronación canónica de la Virgen del Valle con la llamada misa de la Aurora en el Campo Eucarístico.

Foto: RRSS

La misa principal está pautada para las 8:00 de la mañana de hoy y estará presidida por el nuncio apostólica, Alberto Ortega Martin.

A la celebración asistirán personas de distintas partes del país que agradecen los milagros concedidos por "Vallita".

El día de "Vallita"

En muchos lugares el 8 de septiembre se celebra a la Madre de Dios bajo la advocación de Nuestra Señora del Valle, patrona de marineros y pescadores, así como de la Armada venezolana.

En el Oriente de Venezuela es reconocida como santa patrona. Es venerada con especial cariño en los estados de Nueva Esparta, Anzoátegui, Monagas, Sucre, Delta Amacuro y Bolívar. Asimismo, cuenta con devotos en Argentina, donde la conocen como la Virgen Negra.

Fuertes raíces

La devoción a Nuestra Señora del Valle se originó tras la llegada a Venezuela de una imagen de la Virgen en manos de algunos españoles. Primero fue ubicada en la Isla de Cubagua, la más pequeña de las tres que componen el estado venezolano de Nueva Esparta. La imagen llevaba por nombre “La Purísima”.

Tras el paso de un huracán que azotó la isla en 1542, la imagen fue encontrada sin sufrir daño alguno y fue llevada a la isla Margarita, específicamente a El Valle del Espíritu Santo. Margarita era más grande y más poblada que Cubagua, y fue allí donde se le rebautizó con el nombre de “Virgen del Valle”.

Hoy sus fieles devotos la llaman cariñosamente “Vallita”.

Lee también: Armada Venezolana realiza histórica procesión marítima en honor a la Virgen del Valle

Noticia al Día/Con información de UR/AciPrensa