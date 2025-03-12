Inameh estima mantos nubosos y lluvias este miércoles 12-Mar

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que, se estiman mantos nubosos y lluvias para las próximas horas en ciertas regiones del país.

En tal sentido, en su pronóstico general, el Inameh indicó que, en el océano Atlántico, prevalecen altas y bajas presiones, y diferentes sistemas frontales.

La influencia de un sistema de alta presión en capas medias de la troposfera inhibe el desarrollo de nubosidad importante sobre la región norte del país; y, por otra parte, modula los vientos alisios del noreste, aportando humedad al territorio y generando nubosidad estratiforme con lluvias o lloviznas dispersas en zonas de la Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar y Apure en horas de la mañana.

Así mismo, prevalecerán algunos mantos nubosos acompañados de lluvias o chubascos con ocasional actividad eléctrica en zonas de Amazonas, Bolívar, nuestra Guayana Esequiba y los Andes en horas de la tarde y la noche. Producto de los efectos convectivos locales y el calentamiento diurno.

Noticia al Día con información de Diario 2001