Este lunes, 22 de septiembre tendrá lugar el Equinoccio de otoño en Venezuela, un fenómeno de gran relevancia, anunció el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

De acuerdo al organismo en Venezuela el evento ocurrirá a las 18:19:16 UTC.

El equinoccio es un evento natural que marca el inicio del otoño en el hemisferio norte y la llegada de la primavera al hemisferio sur, lo que simboliza el cambio de ciclo en gran parte del planeta. Este fenómeno astronómico pone fin a la temporada de verano.

Durante el equinoccio, el día y la noche tienen una duración equivalente, es decir, aproximadamente 12 horas cada uno. Este equilibrio se presenta no solo en otoño, sino también en primavera, lo que marca las transiciones entre invierno y verano.

¿Qué origina el equinoccio de otoño?

Este fenómeno se presenta anualmente entre el 22 y el 23 de septiembre en el hemisferio norte, y entre el 20 y el 21 de marzo en el sur. La fecha exacta varía debido a que el periodo orbital de la Tierra no es un número entero.

Expertos indican que la Tierra tarda aproximadamente 365,24 días en completar una órbita alrededor del Sol, lo que provoca este cambio estacional cada año. Según National Geographic, la inclinación de 23,5 grados del eje terrestre permite que ambos hemisferios reciban calor, aunque de manera desigual. A partir del 22 de septiembre, el hemisferio sur recibe más luz solar.

Durante el equinoccio, los rayos del Sol inciden perpendicularmente sobre el ecuador, distribuyendo la luz y la oscuridad de manera equitativa entre ambos hemisferios.

