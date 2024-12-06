Martes 23 de septiembre de 2025
Nacionales

Inameh prevé cielo parcialmente nublado en la mayor parte del país para este viernes 6-Dic

Inameh prevé cielo parcialmente nublado en la mayor parte del país para este viernes 6-Dic. Foto: Referencial

Por Christian Coronel

Inameh prevé cielo parcialmente nublado en la mayor parte del país para este viernes 6-Dic
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) dio su acostumbrado boletín general este viernes 6 de diciembre, donde "prevé durante la mañana cielo parcialmente nublado y zonas despejadas en la mayor parte del país".

Esto exceptuando al norte de nuestra Guayana Esequiba, sur de Bolívar y Amazonas, este de Delta Amacuro y Sucre, noreste de Monagas, este de Miranda, este y noreste de Falcón, Táchira y Lago de Maracaibo, donde se estiman lluvias o lloviznas.

Por otra parte, en horas de la tarde tendremos desarrollo de nubosidad de tipo estratiforme, generadora de precipitaciones dispersas y de corta duración en áreas de Bolivar, Amazonas, Miranda, Distrito Capital, norte de Aragua, y con mayor intensidad en los Andes y sur de Zulia.

Noticia al Dia

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

"Por esto me quieren matar": El fuerte mensaje de Petro

Muere joven en accidente de tránsito en Lagunillas

Muere joven en accidente de tránsito en Lagunillas

Misterio de

Misterio de "Tostadas El 25″: Su nombre se mantiene en la historia por el número de la calle del sector Delicias donde nació

Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, perdona al asesino de su esposo

Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, perdona al asesino de su esposo

Titulares de la prensa nacional para este martes 23 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este martes 23 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 23 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 23 de septiembre de 2025

Presidente Maduro inaugura Hotel Gran Cacique Maiquetía

Presidente Maduro inaugura Hotel Gran Cacique Maiquetía

Luis Enrique se quedó con el Premio Johan Cruyff al Mejor Entrenador del Año

Luis Enrique se quedó con el Premio Johan Cruyff al Mejor Entrenador del Año

Se hace viral la viuda de Vicente Fernández por los besos con un señor que es su hermano Jaime

Se hace viral la viuda de Vicente Fernández por los besos con un señor que es su hermano Jaime

La reina del fútbol: Aitana Bonmatí conquistó el Balón de Oro por tercer año consecutivo

La reina del fútbol: Aitana Bonmatí conquistó el Balón de Oro por tercer año consecutivo

La magíster Elizabeth Valero presentó su libro

La magíster Elizabeth Valero presentó su libro "Oratoria: El Poder de la Palabra"

Fueron hallados muertos en México los artistas colombianos B-King y Regio Clown

Fueron hallados muertos en México los artistas colombianos B-King y Regio Clown

Te reciba el cielo en el que creíste, Evida Teresa Lubo…

Te reciba el cielo en el que creíste, Evida Teresa Lubo…

Balón de Oro: PSG fue elegido Mejor Equipo del Año

Balón de Oro: PSG fue elegido Mejor Equipo del Año

John Curtis y la invención del primer chicle comercial en Estados Unidos en 1848

John Curtis y la invención del primer chicle comercial en Estados Unidos en 1848

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Casa Blanca confirma que recibió carta del presidente Nicolás Maduro

Casa Blanca confirma que recibió carta del presidente Nicolás Maduro

Zulia inicia el martes con lluvias dispersas y cielo nublado: se prevé mayor actividad atmosférica en la tarde

Zulia inicia el martes con lluvias dispersas y cielo nublado: se prevé mayor actividad atmosférica en la tarde

China toma medidas extraordinarias ante la llegada de poderoso supertifón

China toma medidas extraordinarias ante la llegada de poderoso supertifón

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 23 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 23 de septiembre de 2025

Desmembrados y con un mensaje de los narcos: el trágico final de los músicos colombianos ‘B King’, y DJ Regio Clown en México

Desmembrados y con un mensaje de los narcos: el trágico final de los músicos colombianos ‘B King’, y DJ Regio Clown en México

Noticias Relacionadas

Sucesos

Denuncia desaparición del músico venezolano Tayron Gamboa después del hallazgo de los cuerpos de B-king y DJ Regio Clown

Tayron Paredes, de 27 años de Caracas, fue visto por última vez en el municipio de Huehuetoca, México. Según medios locales al parecer llegó hasta una zona apartada para realizar una entrega de alimentos porque trabajaba como repartidor
Nacionales

Titulares de la prensa nacional para este martes 23 de septiembre

Noticia al Día trae para ti los titulares de la prensa nacional correspondiente a este martes 23 de septiembre de…
Nacionales

Presidente Maduro inaugura Hotel Gran Cacique Maiquetía

La nueva edificación ubicada en el estado La Guaira, es una arquitectura de 5 estrellas que potenciará el motor turismo de Venezuela
Nacionales

Lluvias en el país durarán hasta noviembre, según expertos

Hasta el momento ha llovido 127 milímetros de lluvias equivalentes a 127 litros

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025