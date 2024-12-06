Inameh prevé cielo parcialmente nublado en la mayor parte del país para este viernes 6-Dic

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) dio su acostumbrado boletín general este viernes 6 de diciembre, donde "prevé durante la mañana cielo parcialmente nublado y zonas despejadas en la mayor parte del país".

Esto exceptuando al norte de nuestra Guayana Esequiba, sur de Bolívar y Amazonas, este de Delta Amacuro y Sucre, noreste de Monagas, este de Miranda, este y noreste de Falcón, Táchira y Lago de Maracaibo, donde se estiman lluvias o lloviznas.

Por otra parte, en horas de la tarde tendremos desarrollo de nubosidad de tipo estratiforme, generadora de precipitaciones dispersas y de corta duración en áreas de Bolivar, Amazonas, Miranda, Distrito Capital, norte de Aragua, y con mayor intensidad en los Andes y sur de Zulia.

