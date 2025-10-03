Viernes 03 de octubre de 2025
Al Dia

Inameh prevé lluvias en el Zulia y gran parte del país

La Onda Tropical Nro 41 se desplaza sobre la Guayana Esequiba

Por María Briceño

Inameh prevé lluvias en el Zulia y gran parte del país
Foto: Xiomara Solano
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronosticó para este viernes 3 de octubre la probabilidad de que en varias entidades del país puedan registrarse precipitaciones a lo largo del día, aunque con más intensidad en horas vespertinas y nocturnas.

El organismo indicó que durante la mañana se espera cielo con nubosidad fragmentada en buena parte del país. Sin embargo, en Bolívar, Amazonas, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Llanos Centrales y Occidentales; Yaracuy, Falcón, Lara, Zulia y Los Andes se estima que habrá zonas nubladas con lluvias y chubascos dispersos.

En horas del mediodía habrá un aumento progresivo de la cobertura nubosa asociada a precipitaciones de intensidad variable junto a posibles descargas eléctricas, que se registrarán en áreas de Zulia, los Andes, Falcón, Lara, Yaracuy, Llanos Centrales y Occidentales; Región Central, Anzoátegui, Sucre, Monagas, Delta Amacuro, Amazonas y Bolívar.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de INAMEH (@inamehoficial)

Se esperan acumulados pluviométricos entre tres y 45 milímetros (mm) en varias entidades del país y máximos de 65 mm, mientras que la onda tropical número 41, que se desplaza actualmente por el Esequibo. Además, la onda 42, que pudiera arribar al territorio nacional entre el 8 y 9 de octubre, tiene probabilidad de 30% de desarrollarse ciclónicamente en los próximos 7 días.

Lee también: Inameh prevé lluvias en algunas zonas del país este miércoles 7-May

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Simón Bolívar asume la presidencia de la Gran Colombia un 3 de octubre de 1821

Simón Bolívar asume la presidencia de la Gran Colombia un 3 de octubre de 1821

Se viraliza video de dos mujeres peleando en el gimnasio y aseguran que es en Cabimas

Se viraliza video de dos mujeres peleando en el gimnasio y aseguran que es en Cabimas

Cachorros superó a Padres y se citará con Cerveceros en la Serie Divisional

Cachorros superó a Padres y se citará con Cerveceros en la Serie Divisional

La batalla de las Trincheras ocurrió un 3 de octubre: El ejército al mando de Simón Bolívar propinó aplastante derrota a España

La batalla de las Trincheras ocurrió un 3 de octubre: El ejército al mando de Simón Bolívar propinó aplastante derrota a España

Yankees dejó atrás a Medias Rojas para avanzar a la Serie Divisional

Yankees dejó atrás a Medias Rojas para avanzar a la Serie Divisional

Sean Diddy escribió una carta al juez antes de su sentencia

Sean Diddy escribió una carta al juez antes de su sentencia

CPBEZ y CPNB disputarán gran final de sóftbol en homenaje a las Glorias Deportivas del Zulia

CPBEZ y CPNB disputarán gran final de sóftbol en homenaje a las Glorias Deportivas del Zulia

Encuentran sin vida a la joven presentadora Jenifer Rivas en su casa

Encuentran sin vida a la joven presentadora Jenifer Rivas en su casa

Vuelve a temblar en Bachaquero este viernes 03-Oct

Vuelve a temblar en Bachaquero este viernes 03-Oct

Gobierno de Bukele anuncia prohibición del uso del lenguaje inclusivo en escuelas públicas

Gobierno de Bukele anuncia prohibición del uso del lenguaje inclusivo en escuelas públicas

La princesa de Gales, al más puro estilo ‘Top Gun’, visita una base militar y revela un secreto de su hijo Louis

La princesa de Gales, al más puro estilo ‘Top Gun’, visita una base militar y revela un secreto de su hijo Louis

Europa: Miles de personas protestan contra intercepción de la flotilla

Europa: Miles de personas protestan contra intercepción de la flotilla

La Fifa presentó a Trionda, el balón oficial del Mundial 2026

La Fifa presentó a Trionda, el balón oficial del Mundial 2026

Putin promete responder a militarización de Europa

Putin promete responder a militarización de Europa

Oriana Sabatini y el futbolista Paulo Dybala anunciaron que van a ser padres

Oriana Sabatini y el futbolista Paulo Dybala anunciaron que van a ser padres

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Gobierno de Bukele anuncia prohibición del uso del lenguaje inclusivo en escuelas públicas

Gobierno de Bukele anuncia prohibición del uso del lenguaje inclusivo en escuelas públicas

Vuelve a temblar en Bachaquero este viernes 03-Oct

Vuelve a temblar en Bachaquero este viernes 03-Oct

Presidente Maduro anunció nuevos ejercicios de organización para afinar mecanismos defensa este sábado 04-Oct

Presidente Maduro anunció nuevos ejercicios de organización para afinar mecanismos defensa este sábado 04-Oct

El Sistema tocará durante la canonización de JGH y Carmen Rendiles en el Vaticano

El Sistema tocará durante la canonización de JGH y Carmen Rendiles en el Vaticano

Inameh prevé lluvias en el Zulia y gran parte del país

Inameh prevé lluvias en el Zulia y gran parte del país

Noticias Relacionadas

Nacionales

Falleció el exdiputado de la Asamblea Nacional Luis Stefanelli a sus 68 años

Se desconoce la causa de su fallecimiento
Canonización

Instalan 18 cámaras de videovigilancia para la canonización de JGH en Isnotú

El sistema está instalado en las entradas, salidas, casco central, Santuario, plazas y en diferentes puntos estratégicos de la parroquia
Al Dia

Cada 3 de octubre se celebra el Día del Odontólogo

Su labor es fundamental para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades dentales y esto contribuye a mejorar la calidad de vida.
Cultura

Murió el compositor venezolano Henry Martínez Mota a sus 75 años

Las exequias se llevarán a cabo en la Funeraria Vallés en La Florida de 10:00 am a 7:00 pm

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025