Inameh prevé lluvias en el Zulia y gran parte del país

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronosticó para este viernes 3 de octubre la probabilidad de que en varias entidades del país puedan registrarse precipitaciones a lo largo del día, aunque con más intensidad en horas vespertinas y nocturnas.

El organismo indicó que durante la mañana se espera cielo con nubosidad fragmentada en buena parte del país. Sin embargo, en Bolívar, Amazonas, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Llanos Centrales y Occidentales; Yaracuy, Falcón, Lara, Zulia y Los Andes se estima que habrá zonas nubladas con lluvias y chubascos dispersos.

En horas del mediodía habrá un aumento progresivo de la cobertura nubosa asociada a precipitaciones de intensidad variable junto a posibles descargas eléctricas, que se registrarán en áreas de Zulia, los Andes, Falcón, Lara, Yaracuy, Llanos Centrales y Occidentales; Región Central, Anzoátegui, Sucre, Monagas, Delta Amacuro, Amazonas y Bolívar.

Se esperan acumulados pluviométricos entre tres y 45 milímetros (mm) en varias entidades del país y máximos de 65 mm, mientras que la onda tropical número 41, que se desplaza actualmente por el Esequibo. Además, la onda 42, que pudiera arribar al territorio nacional entre el 8 y 9 de octubre, tiene probabilidad de 30% de desarrollarse ciclónicamente en los próximos 7 días.

