Incendio en galpón cercano al aeropuerto de La Paragua, Bolívar

Este viernes se reportó un incendio en uno de los galpones ubicados en el área del aeropuerto de La Paragua, perteneciente al municipio Angostura del Orinoco.

El Cuerpo de Bomberos local informó a través de sus redes sociales que, tras atender la emergencia, se brindó asistencia médica a una persona afectada por el siniestro. Hasta el momento, no se han ofrecido detalles oficiales sobre las causas del incendio ni el alcance de los daños.

Las autoridades continúan en el sitio realizando labores de control y evaluación.

Noticia al Día