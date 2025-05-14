José "Pepe" Mujica visitó el país en más de cinco oportunidades

Este martes se conoció el fallecimiento del expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica, a los 89 años, en su casa del campo a las afueras de Montevideo.

Como presidente, Mujica visitó varias veces a Venezuela, siendo la primera vez, del 6 al 9 de abril, de 2010, a Caracas, para firmar acuerdos a nivel institucional, de comercio, cooperación, logística e inversiones, financiación en la compra del petróleo venezolano.

En 2011, el mandatario uruguayo volvió a visitar el país, esta vez lo hizo en tres oportunidades: Para firmar acuerdos bilaterales, donde también visitó a los damnificados por las inundaciones, y estuvo en el centro cultural venezolano-uruguayo. Ese mismo año asistió al Bicentenario de la independencia de Venezuela entre el 5 y 6 de julio. Posterior a ello, Mujica estuvo en la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y Reunión extraordinaria del Consejo de Jefas y jefes de Estado y de Gobierno de la Unasur, entre el 2 y 3 de diciembre.

En 2012, José Mujica visitó al entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, entre el 12 y 13 de abril, fue la única visita que realizó el expresidente al territorio nacional en ese año.

Entre el 9 y 10 de enero del 2013, aterrizó en Caracas, para participar en el proceso de transición institucional. Luego, el 5 de marzo, el uruguayo visitó nuevamente al país, para asistir al funeral de Hugo Chávez. Ese año estuvo presente en la participación en la asunción de mando del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Y el 12 y 13 de diciembre del 2013, se reunió por primera vez con el presidente Nicolás Maduro, para el fortalecimiento de las relaciones comerciales.

Sus últimas dos visitas como presidente fueron en el 2014, para participar en el homenaje por los 60 años del nacimiento de Hugo Chávez y en la Cumbre del Mercosur y luego Reunión con el presidente de Venezuela,, Nicolás Maduro. Concreción de la participación de ANCAP en la explotación petrolera de la Faja del Orinoco. Profundización de las relaciones comerciales.

