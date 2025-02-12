Jóvenes marcharon en Caracas para celebrar su día

Cientos de jóvenes venezolanos se movilizaron este miércoles 12 de febrero, en Caracas, para conmemorar el Día de la Juventud y rendir homenaje al prócer José Félix Ribas, figura clave en la Batalla de la Victoria. La marcha también sirvió como una muestra de apoyo a las políticas del presidente Nicolás Maduro.

La ministra del Poder Popular para la Juventud, Grecia Colmenares, encabezó la movilización y destacó la energía y el entusiasmo de los jóvenes venezolanos. "Las calles de Caracas se han llenado de alegría porque la juventud venezolana ha desbordado cada uno de los espacios de la ciudad", afirmó Colmenares.

La ministra resaltó que la juventud actual está comprometida con la construcción del futuro y el bienestar del país. "Después de 211 años, los sueños de nuestros próceres siguen intactos", enfatizó.

El Día de la Juventud se conmemora cada 12 de febrero en Venezuela en honor a los jóvenes que, junto al general José Félix Ribas, lucharon en la Batalla de la Victoria en 1814. Esta batalla, que tuvo lugar en la ciudad de La Victoria, estado Aragua, fue un enfrentamiento crucial en la lucha por la independencia de Venezuela.

