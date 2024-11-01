Las precipitaciones siguen presentes en gran parte del país

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), informó este viernes 1 de noviembre, sobre la presencia de dos ondas tropicales activas, la Nro. 50 se encuentra al noreste de Venezuela y la Nro. 51 en el Océano Atlántico Central Tropical.

En horas de la mañana, se estima cielo con nubosidad fragmentada y zonas parcialmente nubladas en la mayor parte del territorio nacional.

Sin embargo en zonas al norte de Aragua y Carabobo, Yaracuy, Falcón, Lara, Cojedes, Portuguesa, Barinas, Andes y Zulia, se prevé zonas con desarrollo nuboso, acompañado de precipitaciones.

Mientras que en la tarde y noche, se espera un incremento de la cobertura nubosa, originando lluvias o chubascos y descargas eléctricas eventuales en áreas de Bolívar, Amazonas, Sucre, norte de Anzoátegui, Guárico, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara, Falcón, Llanos Occidentales, Andes y Zulia.

Noticia al Día / Inameh