Liz: Un "regalo navideño" de seductora figura

La cantante de merengue y empresaria venezolana, más conocida como Liz, mostró a sus seguidores una imagen en esta Navidad, con una pose de “regalo navideño” desde el 1 de diciembre en las redes sociales.

Radiante y majestuosa, luciendo un provocativo vestido rojo, fuego pasión, inspirando como siempre sensualidad, luce sus atributos de seductora, figura en una sesión de fotos con un lazo grande rojo como el mejor regalo de fin de año.

Recientemente, la Diosa de los ritmos latinos, sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo tema titulado “Sin Censura”, enmarcado en el género musical del merengue.

Con una propuesta fresca y arriesgada, la intérprete demuestra su versatilidad y su capacidad para reinventarse en el mundo de la música.

“La razón principal por la que quise grabar la canción “Sin Censura” fue porque me pareció una fusión muy interesante y no deja de ser bailable. Quería ofrecer esta pieza a mi audiencia actual y también atraer a nuevas generaciones que buscan un ritmo animado y divertido para bailar”, declaró recientemente.

“Bienvenido Diciembre mes de fiestas, alegrías, risas, posadas, sentimientos encontrados, entusiasmo, época de Paz, Amor, Perdón, Agradecimientos, nuevas Esperanzas y con el todas las “Bendiciones de Dios”., escribió la cantante en su Instagram.



