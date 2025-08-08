Maduro se reúne con autoridades eclesiásticas para coordinar canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

El presidente Nicolás Maduro sostuvo este jueves un encuentro con el arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord, con el propósito de coordinar los preparativos para la canonización de los beatos venezolanos José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, ceremonia que se celebrará el próximo 19 de octubre en la ciudad de Roma.

Según información difundida por Prensa Presidencial, la reunión tuvo como finalidad afinar los detalles de esta celebración religiosa, considerada un hito para la fe católica en Venezuela.

“Este encuentro tiene el objetivo de afinar detalles para la celebración de la fe cristiana católica que, pacientemente, ha esperado por el gran momento de la canonización de los primeros santos venezolanos”, señala el comunicado oficial.

En la reunión también participaron el padre Arturo Peraza, rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB); María Eugenia Mosquera, presidenta de Vale TV; así como Cilia Flores, Carmen Meléndez y Nicolás Maduro Guerra.

Cabe recordar que a inicios de julio, la Comisión Central de la Canonización presentó los avances de la campaña Santos para todos ante los obispos reunidos en la 124ª Asamblea Ordinaria Plenaria de la Conferencia Episcopal Venezolana, celebrada en Montalbán.

Durante esa jornada, se proyectaron materiales audiovisuales que narran la vida y obra de los beatos José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, quienes serán oficialmente canonizados en octubre, convirtiéndose en los primeros santos venezolanos reconocidos por la Iglesia Católica.

