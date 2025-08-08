Jueves 07 de agosto de 2025
Nacionales

Maduro se reúne con autoridades eclesiásticas para coordinar canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Se proyectaron materiales audiovisuales que narran la vida y obra de los beatos José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, quienes serán oficialmente canonizados en octubre, convirtiéndose en los primeros santos venezolanos reconocidos por la Iglesia Católica

Por Andrea Guerrero

Maduro se reúne con autoridades eclesiásticas para coordinar canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles
Foto: VTV
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El presidente Nicolás Maduro sostuvo este jueves un encuentro con el arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord, con el propósito de coordinar los preparativos para la canonización de los beatos venezolanos José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, ceremonia que se celebrará el próximo 19 de octubre en la ciudad de Roma.

Según información difundida por Prensa Presidencial, la reunión tuvo como finalidad afinar los detalles de esta celebración religiosa, considerada un hito para la fe católica en Venezuela.

“Este encuentro tiene el objetivo de afinar detalles para la celebración de la fe cristiana católica que, pacientemente, ha esperado por el gran momento de la canonización de los primeros santos venezolanos”, señala el comunicado oficial.

En la reunión también participaron el padre Arturo Peraza, rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB); María Eugenia Mosquera, presidenta de Vale TV; así como Cilia Flores, Carmen Meléndez y Nicolás Maduro Guerra.

Cabe recordar que a inicios de julio, la Comisión Central de la Canonización presentó los avances de la campaña Santos para todos ante los obispos reunidos en la 124ª Asamblea Ordinaria Plenaria de la Conferencia Episcopal Venezolana, celebrada en Montalbán.

Durante esa jornada, se proyectaron materiales audiovisuales que narran la vida y obra de los beatos José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, quienes serán oficialmente canonizados en octubre, convirtiéndose en los primeros santos venezolanos reconocidos por la Iglesia Católica.

Noticia al Día / VTV

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Maduro se reúne con autoridades eclesiásticas para coordinar canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Maduro se reúne con autoridades eclesiásticas para coordinar canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Juramentados los nuevos concejales de San Francisco para el período 2025–2029

Juramentados los nuevos concejales de San Francisco para el período 2025–2029

Fiscalía imputará a los asesinos de la joven hallada enterrada en Yaracuy: Estaba embarazada y la estrangularon por no tomarse la píldora

Fiscalía imputará a los asesinos de la joven hallada enterrada en Yaracuy: Estaba embarazada y la estrangularon por no tomarse la píldora

Cada granito cuenta: José Cardozo necesita una operación de corazón con urgencias

Cada granito cuenta: José Cardozo necesita una operación de corazón con urgencias

Yordan Osorio cerca de volver al fútbol venezolano

Yordan Osorio cerca de volver al fútbol venezolano

Lo mató a puñalas la mamá: Mientras dormía

Lo mató a puñalas la mamá: Mientras dormía

Chat GPT-5 llegó para cambiar la forma en la que usamos la inteligencia artificial

Chat GPT-5 llegó para cambiar la forma en la que usamos la inteligencia artificial

Regresan a China las medidas utilizadas en la cuarentena del COVID-19

Regresan a China las medidas utilizadas en la cuarentena del COVID-19

Jefferson Savarino le da la victoria al Botafogo en octavos de final por Copa de Brasil

Jefferson Savarino le da la victoria al Botafogo en octavos de final por Copa de Brasil

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Gonzalo García portará el dorsal

Gonzalo García portará el dorsal "9″ y se acerca a su renovación con Real Madrid

Servicio público: Ayudemos a Victoria Viera

Servicio público: Ayudemos a Victoria Viera

Rescatadas 563 personas de la esclavitud en una obra de construcción en Brasil: Estaban en condiciones precarias

Rescatadas 563 personas de la esclavitud en una obra de construcción en Brasil: Estaban en condiciones precarias

Venezuela no pudo ante Japón en la segunda jornada de sóftbol de los Juegos Mundiales Chengdu

Venezuela no pudo ante Japón en la segunda jornada de sóftbol de los Juegos Mundiales Chengdu

CLEZ rindió homenaje a atletas regionales por su trayectoria

CLEZ rindió homenaje a atletas regionales por su trayectoria

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

La novia de Javier: ¿También vamos a dejar que se nos muera en la calle?

La novia de Javier: ¿También vamos a dejar que se nos muera en la calle?

Hidrolago activó cronograma de abastecimiento por Estanque Redondo en Maracaibo y San Francisco

Hidrolago activó cronograma de abastecimiento por Estanque Redondo en Maracaibo y San Francisco

Por celos mataron a preciosa adolescente con el mundo por delante en Bolívar

Por celos mataron a preciosa adolescente con el mundo por delante en Bolívar

Le fracturó la mano a golpes a su pareja en La Coromoto: Polisur le puso los ganchos

Le fracturó la mano a golpes a su pareja en La Coromoto: Polisur le puso los ganchos

Hallan el cadáver de una joven que tenía días reportada como desaparecida en Yaracuy

Hallan el cadáver de una joven que tenía días reportada como desaparecida en Yaracuy

Noticias Relacionadas

Zulia

Alcalde Di Martino: “En el Mercado Las Pulgas recolectamos mil toneladas de basura en dos días”

El alcalde marabino agregó: “En Resimara, zona de transferencia del aseo urbano ubicada frente a la Terminal de Pasajeros, en cuatro días se han movilizado 20 mil toneladas hacia el relleno sanitario de La Rita. A esto se suma la recolección de 1.200 toneladas en el centro de la ciudad, realizada por la Gobernación del Zulia”.
Nacionales

Inameh advierte que la temporada de huracanes 2025 estará más activa de lo normal

De acuerdo con los pronósticos emitidos por el organismo, existe un 50 % de probabilidad de que la actividad ciclónica supere los niveles habituales, mientras que hay un 35 % de probabilidad de que se mantenga dentro de los parámetros normales y un 15 % de que sea menos activa de lo esperado
Nacionales

Transportistas piden prórroga a Colombia para cruzar la frontera

Piden prórroga de tres meses

Nacionales

Estos son los peligros de las altas temperaturas en Venezuela para mujeres embarazada e hipertensos

El aumento de las temperaturas, conocido como "ola de calor", no es solo una molestia, es una amenaza real por…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025