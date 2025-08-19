Maduro: “Venezuela superó todas las pruebas impuestas por la guerra imperialista”

Durante una reunión con gobernadores y alcaldes del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, celebrada en Caracas, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, afirmó que el país ha superado con éxito las pruebas impuestas por lo que denominó “la guerra imperialista” promovida por el Gobierno de los Estados Unidos.

Maduro destacó que Venezuela avanza hacia niveles elevados de crecimiento, paz, prosperidad, armonía y tolerancia. Señaló que el 80 % de la población respalda el camino de la convivencia y el trabajo, mientras que más del 90 % rechaza cualquier fórmula fascista que pretenda imponerse sobre la nación.

En ese contexto, aseguró que Venezuela vive un momento excepcional, construido colectivamente como país, y denunció que desde el norte “el imperio ha renovado sus amenazas contra la paz y la tranquilidad del pueblo venezolano”.

El mandatario instó a avanzar con las Siete Transformaciones (7T) en todos los frentes de manera simultánea, y llamó a prepararse para defender la soberanía y la paz ante cualquier circunstancia que pueda surgir en los próximos meses y años, con el objetivo de “derrotar al imperialismo estadounidense en cualquiera de sus variantes”.

Asimismo, agradeció la solidaridad y el respaldo nacional e internacional frente a los ataques provenientes de Estados Unidos, destacando que la indignación del pueblo se ha transformado en fuerza de lucha. “Les agradezco su solidaridad con este humilde presidente, primer presidente chavista, resteado con el legado. No es contra Maduro el ataque, es contra el pueblo”, expresó.

Maduro también aseguró que la paz ha sido conquistada y consolidada gracias a la unión entre el pueblo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y los cuerpos policiales. Subrayó que, con el nuevo modelo económico, Venezuela se encuentra en una fase de crecimiento y expansión de sus fuerzas productivas.

En cuanto al ámbito social, indicó que el país atraviesa una etapa avanzada de nuevos ensayos con las Misiones y Grandes Misiones, con el propósito de superar las brechas sociales generadas por la guerra económica desde el año 2017. Además, afirmó que Venezuela goza de un nivel envidiable de estabilidad y legitimidad política en América Latina y el Caribe.

Finalmente, anunció que el país se encuentra en el momento oportuno para convocar al Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el cual se celebrará los días 11 y 12 de septiembre de 2025, y estará dedicado al líder chileno Salvador Allende, como homenaje a su legado y lucha.

